Un abogado explica cómo conseguir cinco años de cotización extra para aquellos que hayan tenido hijos: “Te van a sumar un máximo de 270 días”

El sistema de pensiones en España ha introducido reformas que endurecen el acceso a la jubilación, situando la edad legal en 66 años y 6 meses a partir de 2025 o tener al menos 38 años de cotización para retirarse de la vida laboral antes de tiempo. Para muchos trabajadores, especialmente quienes han afrontado interrupciones en su vida laboral por el cuidado de hijos, alcanzar estos periodos resulta complicado.

Por eso, Miguel Benito, un abogado conocido como Empleado Informado (@empleado_informado) ha explicado en una de sus últimas publicaciones de TikTok cómo conseguir alguna ventaja para quienes estén en este contexto. “¿Sabías que puedes conseguir hasta cinco años de cotizaciones extra si has cuidado de tus hijos cuando eran pequeños?“, ha cuestionado el experto.

“Solo se reconocerá a uno de los progenitores”

Tal y como ha detallado el abogado en el video, en el que ha conseguido más de 29 mil visitas, la ventaja de obtener cinco años extra, se recoge en la normativa española. Concretamente, “esto lo recoge el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social”, afirma Benito.

La clave reside en el reconocimiento de lagunas de cotización durante el periodo de crianza de los hijos. Esto puede ocurrir por diversos motivos y alargarse en diferentes tiempos. “Va desde nueve meses antes de que nazca tu hijo, cuando la mujer se queda embarazada, hasta que cumple seis años el menor”, aclara el experto. Así, las “brechas de cotización”, que pueden tener como origen el “cuidando de sus hijos, ya sea porque les despidieron, porque pidieron una excedencia o por otros motivos”, podrán ser solicitados para que “todo ese periodo conste cotizado a efectos de jubilación”.

No obstante, el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social contempla que esos periodos pueden contabilizarse como cotizados a efectos de la jubilación, siempre que se acredite que la causa de la interrupción laboral fue el cuidado de los hijos. Además, el beneficio varía ligeramente entre padres y madres. “Por cada hijo que tengas. Si eres el padre te van a sumar un máximo de 270 días de cotización ficticia. Y si eres la madre, además de estos 270 días, te pueden sumar 112 días extra por el parto”, recalca el abogado. Es decir, una madre podría sumar un total de 382 días por hijo, mientras que el padre solo podría añadir 270 días.

El límite legal permite reconocer hasta cinco años de cotización a lo largo de toda la vida laboral del trabajador, lo que supone una ventaja añadida para quienes han tenido varios hijos y han afrontado periodos sin cotizar a la Seguridad Social por su cuidado. Este beneficio resulta especialmente relevante para aquellas personas cuyas trayectorias laborales presentan interrupciones.

Algo que debe solicitarse formalmente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el reconocimiento de los periodos en los que no se cotizó por cuidado de hijos. Benito subraya que “siempre que se pueda acreditar esa situación y la entidad lo reconozca, esos periodos se contabilizarán en la vida laboral a efectos de jubilación”.

Sin embargo, el artículo señala que “este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores”. Por lo que, “en caso de controversia entre ellos se otorgará el derecho a la madre”. Además, hay que tener en cuenta igualmente que estas solo son las máximas acumulaciones. Y es que, “en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la cotización”, se lee en el artículo.