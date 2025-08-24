Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

Incendio en León. (EFE)

Dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han desalojado este domingo a más de 300 personas de diez localidades leonesas: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna (incendio de Garaño), y por segunda vez las localidades de Fasgar, Vegapujin, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, así como Lombillo de los Barrios.

El nuevo incendio declarado en Garaño, en el término municipal de Soto y Amino, ha sido declarado con el Índice Grave de Riesgo (IGR) 2 por amenazar a la población, sumando ya nueve incendios con este nivel de peligrosidad en la provincia leonesa. Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el incendio se inició a las 14:04 horas, por causas que se están investigando, en un monte junto a la localidad por lo que los vecinos se han apresurado para actuar mientras llegaban las brigadas de extinción.

En estos momentos, en el operativo contra incendios para tratar de extinguir las llamas trabajan un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, una brigada helitransportada y dos medios aéreos, a los que se han unido bomberos de la Diputación de León.

Este no es el único incendio en la provincia este domingo, ya que otro fuego se ha declarado en la localidad de Molinaseca, muy cercana a Ponferrada, sobre las 16:00 horas, el cual también ha sido declarado con el nivel 2 de peligrosidad por amenazar a poblaciones. En la extinción del incendio, del que existe una causa probable en investigación, trabajan sobre el terreno un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos brigadas helitransportadas y dos helicópteros.

Por su parte, en el incendio de Fasgar se ha reactivado uno de sus frentes provocando el desalojo de otras cinco poblaciones por segunda ocasión. En este incendio, además de las reproducciones, la parte más activa se encuentra entre Tremor de Arriba y Fasgar, al sur del Pico de Peña Cefera, en un valle sin acceso y de condiciones topográficas que prácticamente imposibilitan el trabajo en tierra sobre el frente. Un incendio en el que trabajan 31 medios de extinción, 10 de ellos aéreos, y con maquinaria pesada para evitar su expansión hacia el este y el oeste.

La ola de incendios de 2025 se ha posicionado como el peor año de superficie quemada de las últimas décadas

Situación en Castilla y León

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en nueve incendios —dos declarados este domingo— por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña, Garaño y Molinaseca.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, al igual que el de Cardaño, en Palencia, lo que eleva a once el total de incendios de máximo nivel en la Comunidad. Las rachas de viento cambiantes, la subida de temperaturas y la escasa humedad están favoreciendo numerosas reproducciones en los frentes de los incendios ya estabilizados en los que actúan los alrededor de 2.000 efectivos antiincendios desplegados solo en la provincia de León.

*Información elaborada por EFE