Renfe prepara 245 autobuses para sustituir trenes suspendidos entre Madrid, Logroño y Bilbao por obras en Burgos

Trenes en la estación de Atocha (Europa Press)

Renfe ofrecerá 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros entre Madrid, Logroño y Bilbao mientras se suspenden varios servicios de tren por las obras de renovación en Miranda de Ebro (Burgos). La actuación, impulsada por Adif, obligará a interrumpir la circulación ferroviaria en el tramo durante aproximadamente un mes.

Estos trabajos, impulsados por la entidad pública tras registrar diversas incidencias desde el 15 de agosto, tienen el objetivo de aumentar la fiabilidad y mejorar la puntualidad en la línea que une Madrid y el País Vasco. Por ello, han considerado necesario realizarlas aunque pueda suponer un gran inconveniente.

La medida obligará a los viajeros de las rutas afectadas a cubrir parte de su itinerario por carretera. Según lo previsto, Adif cortará desde este fin de semana el trayecto entre Miranda de Ebro y San Felices, por lo que el desplazamiento entre Miranda y Logroño se hará exclusivamente a bordo de los autobuses habilitados por Renfe.

Adif ha reparado, pasadas las 11.00 horas de este martes, la avería en la catenaria de las vías de tren entre Madrid y Andalucía, recuperando así la tensión y restableciendo de forma progresiva la circulación de los trenes de Renfe, Ouigo e Iryo (Fuente: Europa Press).

Autobuses para sustituir a los trenes

Los principales servicios afectados serán los trenes de las rutas Bilbao-Barcelona, Barcelona-Bilbao, Madrid-Miranda-Logroño y Logroño-Miranda-Madrid, que modificarán su recorrido habitual mediante transbordo en autobuses preparados por la operadora ferroviaria. Junto a los autobuses, también habrán reemplazos a través de otras líneas de trenes que no se ven afectadas.

En el trayecto Bilbao-Barcelona (tren 437), los viajeros realizarán el recorrido en tren entre Logroño y Barcelona, mientras que entre Bilbao y Logroño se dispondrán tres autobuses de 50 plazas cada uno. Para el trayecto inverso, Barcelona-Bilbao (tren 438), el esquema será similar. Los pasajeros viajarán en tren de Barcelona a Logroño y luego en tres autobuses de 50 plazas hasta Bilbao.

La modificación también afectará a los servicios entre Madrid y Logroño. El tren 4687 cubrirá el tramo en ferrocarril entre Madrid y Miranda de Ebro, y después los viajeros completarán el trayecto hasta Logroño en uno de los autobuses habilitados, con capacidad para 50 plazas. Del mismo modo, el tren 4786 circulará desde Logroño a Miranda de Ebro en autobús y desde allí continuará hasta Madrid en tren.

Renfe regala un viaje gratis hasta final de año a los que hayan usado el Abono Verano Joven y cuenten con la tarjeta Más Renfe.

Objetivo de las obras

Adif ha anunciado que las actuaciones darán prioridad a la renovación de las instalaciones de seguridad y comunicación en Miranda de Ebro, con especial atención a los elementos que afectan a la Bifurcación La Rioja. El objetivo es que el corte ferroviario que afecta a los servicios con destino u origen en Logroño tenga la menor duración posible, pero que permita reparar lo necesario y conseguir unas mejores instalaciones.

La actualización se acomete tras varios retrasos derivados de incidencias en la infraestructura, que desde mediados de agosto han provocado alteraciones constantes en la línea que conecta Madrid y el País Vasco. Renfe, a través de los nuevos servicios de autobús, busca ofrecer una alternativa viable y mantener la conectividad para los viajeros durante el próximo mes.

No obstante, algunos viajeros suelen mostrar su disconformidad ante estos cambios y alternativas, pues consideran que un viaje en autobús no conlleva el precio de un billete de tren ni ofrece la misma comodidad durante el trayecto y de duración.