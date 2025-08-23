España

Jorge Romero respalda a Lilly Téllez tras críticas por pedir apoyo a EEUU contra narcos: “Libertad de expresión”

El dirigente nacional del PAN afirmó que el partido rechazará cualquier intento de acallar voces críticas

Por Fernanda López-Castro

Jorge Romero expresó su respaldo
Jorge Romero expresó su respaldo a Lilly Téllez | X- Jorge Romero / Lilly Téllez

Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su respaldo a la senadora panista Lilly Téllez, quien esta semana fue criticada e incluso acusada de traición a la patria por apoyar que el gobierno de Estados Unidos combata a los cárteles en territorio mexicano, lo cual ha sido considerado un acto en contra de la soberanía.

En su cuenta de X, el líder nacional del PAN relacionó los dichos de la senadora con la libertad de expresión, afirmando que esto es “un pilar” de la democracia en México.

En la misma publicación aseguró que el partido se solidariza con Téllez y estará en contra de cualquier intento de callar a los opositores de Morena.

“La libertad de expresión es pilar de nuestra democracia. En @AccionNacional expresamos nuestra solidaridad con la senadora @LillyTellez y rechazamos cualquier intento de acallar voces críticas.

“La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen de Morena la debilite”, escribió en la red social.

Por su parte, Lilly Téllez continuó refiriéndose al tema esta mañana en su cuenta de X, donde acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar en su contra y pedir a los legisladores morenistas que le quiten su desafuero.

“La presidente @Claudiashein pidió que preparen mi desafuero, al puro estilo del dictador Venezolano. Mantiene a narcopolíticos en el Senado y va contra mí, solo por denunciarlos. Presidente @Claudiashein :Le haré frente, desde el senado, desde la calle o desde una celda", escribió en una publicación.

Lilly Téllez acusó que buscan
Lilly Téllez acusó que buscan quitarle el fuero por apoyar al gobierno de EEUU. | X- Lilly Téllez

Ayer, la panista también respondió a las acusaciones de “traición a la patria”, que realizaron en su contra diversos políticos de Morena como Andrea Chávez y la dirigente de dicho partido, Luisa María Alcalde, señalando que esto no tiene fundamento jurídico.

Explicó que su propuesta contempla el concepto de “ayuda” en términos de cooperación y consentimiento, y no representa una intervención ni una violación a la soberanía.

La legisladora puntualizó que el artículo 123 del Código Penal Federal castiga solamente a quien entregue la soberanía nacional o solicite la invasión de fuerzas extranjeras, situación que, afirmó, no corresponde a su caso.

De acuerdo con la senadora, no se ha solicitado ninguna acción bélica ni la subordinación ante un gobierno extranjero, y la mención de apoyo internacional se enmarca como un acto político respaldado por la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria.

Consideró que equiparar “ayuda” con “intervención” obedece a una maniobra política. Agregó que México sostiene convenios de cooperación en materia de seguridad con otros países, como el intercambio de información, capacitación y tecnología, sin que ello represente el delito de traición a la patria.

La senadora refirió que la verdadera traición ocurre cuando se protege a organizaciones criminales, con base en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que cataloga como amenaza a la seguridad nacional toda acción que obstaculice a las autoridades en el combate contra la delincuencia organizada. Consideró que el delito de traición a la patria exige dolo y la intención de someter al país, elementos que, según su postura, no están presentes en su propuesta. Señaló que quienes facilitan el control de grupos criminales sobre territorios y procesos electorales son quienes realmente ceden partes del país a la delincuencia.

Añadió que solicitar auxilio internacional para enfrentar a los cárteles y proteger vidas no se considera traición, y afirmó que la verdadera traición consiste en abandonar a la población ante la criminalidad o proteger acuerdos con organizaciones delictivas.

