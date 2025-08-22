Un hombre se niega a asistir a las cenas familiares de su novia después de dos años de ser tratado “como ruido de fondo”: “Es como si no me vieran”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma Reddit se autodenomina “el corazón de internet”. Y aunque en esta red de foros abundan el ciberacoso y los problemas, como en todo internet, también existen espacios para el desahogo de los problemas personales e incluso las consultas psicológicas y emocionales. Es lo que ha hecho ahora un hombre que se ha vuelto viral con su historia, en la que relata que ha decidido dejar de acudir a las reuniones de la familia de su novia porque “se siente invisible”.

“He terminado de presentarme ante personas que nunca me ven”, cuenta. Según su testimonio, la relación lleva más de dos años, pero desde el inicio no hubo sintonía con la familia de su novia, hasta el punto de que el hombre se sentía “como ruido de fondo”. El propio afectado lo describe así: “Educados pero distantes, como si fuera un extraño de paso”. A lo largo de más de una docena de encuentros, afirma que su esfuerzo por integrarse fue respondido con pequeños gestos de cortesía que nunca fueron más allá: “Ellos sonríen y asienten, y luego vuelven a hablar con ella como si yo no estuviera”.

El joven asegura que las conversaciones durante esas cenas se dirigían únicamente hacia su pareja, con preguntas sobre temas personales y familiares mientras él quedaba fuera del intercambio. “Intento intervenir y hacer una pregunta o un comentario y recibo una respuesta corta y luego silencio”. La sensación de exclusión alcanzó su punto más notorio cuando el padre de su novia pareció no reconocerlo en una ocasión, cuando ya llevaban más de año y medio de relación: “Una vez, su papá preguntó si yo seguía siendo el mismo chico de la vez pasada”, detalla. “Es como si ni siquiera me vieran”.

“Le dije que no quería ir”

La decisión de ausentarse de los encuentros familiares surgió tras una nueva invitación de su novia la semana pasada. “Le dije que no quería ir”, indica. Ante la pregunta de ella sobre el motivo, él respondió de forma directa sobre su malestar: “Estoy cansado de fingir que su frialdad es normal”. Calificó como agotador el esfuerzo constante sin reciprocidad. La pareja entonces intentó justificar la actitud de su familia, asegurando que “su familia simplemente tarda en entrar en confianza y que son reservados, no malos”.

El hombre, sin embargo, ya no se sintió convencido tras tanto tiempo: “No estoy pidiendo abrazos ni que me llamen yerno”, aclaró. “Solo quiero sentir que realmente me ven”. La novia le advirtió sobre las posibles consecuencias de su decisión, señalando que podría complicar la integración: “Dice que lo estoy haciendo más difícil para juntar su vida y la mía”, cuenta, y añade: “Que si dejo de ir, nunca me conocerán”.

El protagonista considera que el esfuerzo siempre ha recaído sobre él: “Siento que he estado intentándolo todo este tiempo y ellos nunca han hecho el intento”, enfatizó. Esta percepción lo llevó a plantear públicamente en Reddit la pregunta que lo inquieta: “¿Soy el malo por decidir que ya no quiero presentarme ante personas que nunca me ven?”