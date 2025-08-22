España

Un hombre se niega a asistir a las cenas familiares de su novia después de dos años de ser tratado “como ruido de fondo”: “Es como si no me vieran”

El joven ha contado su caso en la comunidad de Reddit, donde acudió en busca de apoyo tras un enfrentamiento con su pareja

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma Reddit se autodenomina “el corazón de internet”. Y aunque en esta red de foros abundan el ciberacoso y los problemas, como en todo internet, también existen espacios para el desahogo de los problemas personales e incluso las consultas psicológicas y emocionales. Es lo que ha hecho ahora un hombre que se ha vuelto viral con su historia, en la que relata que ha decidido dejar de acudir a las reuniones de la familia de su novia porque “se siente invisible”.

“He terminado de presentarme ante personas que nunca me ven”, cuenta. Según su testimonio, la relación lleva más de dos años, pero desde el inicio no hubo sintonía con la familia de su novia, hasta el punto de que el hombre se sentía “como ruido de fondo”. El propio afectado lo describe así: “Educados pero distantes, como si fuera un extraño de paso”. A lo largo de más de una docena de encuentros, afirma que su esfuerzo por integrarse fue respondido con pequeños gestos de cortesía que nunca fueron más allá: “Ellos sonríen y asienten, y luego vuelven a hablar con ella como si yo no estuviera”.

El joven asegura que las conversaciones durante esas cenas se dirigían únicamente hacia su pareja, con preguntas sobre temas personales y familiares mientras él quedaba fuera del intercambio. “Intento intervenir y hacer una pregunta o un comentario y recibo una respuesta corta y luego silencio”. La sensación de exclusión alcanzó su punto más notorio cuando el padre de su novia pareció no reconocerlo en una ocasión, cuando ya llevaban más de año y medio de relación: “Una vez, su papá preguntó si yo seguía siendo el mismo chico de la vez pasada”, detalla. “Es como si ni siquiera me vieran”.

“Le dije que no quería ir”

La decisión de ausentarse de los encuentros familiares surgió tras una nueva invitación de su novia la semana pasada. “Le dije que no quería ir”, indica. Ante la pregunta de ella sobre el motivo, él respondió de forma directa sobre su malestar: “Estoy cansado de fingir que su frialdad es normal”. Calificó como agotador el esfuerzo constante sin reciprocidad. La pareja entonces intentó justificar la actitud de su familia, asegurando que “su familia simplemente tarda en entrar en confianza y que son reservados, no malos”.

Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar a una pareja con Alzheimer que había desaparecido el día anterior en la ciudad madrileña de Leganés.

El hombre, sin embargo, ya no se sintió convencido tras tanto tiempo: “No estoy pidiendo abrazos ni que me llamen yerno”, aclaró. “Solo quiero sentir que realmente me ven”. La novia le advirtió sobre las posibles consecuencias de su decisión, señalando que podría complicar la integración: “Dice que lo estoy haciendo más difícil para juntar su vida y la mía”, cuenta, y añade: “Que si dejo de ir, nunca me conocerán”.

El protagonista considera que el esfuerzo siempre ha recaído sobre él: “Siento que he estado intentándolo todo este tiempo y ellos nunca han hecho el intento”, enfatizó. Esta percepción lo llevó a plantear públicamente en Reddit la pregunta que lo inquieta: “¿Soy el malo por decidir que ya no quiero presentarme ante personas que nunca me ven?”

Temas Relacionados

PsicologíaSucesosSucesos EspañaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pollo crujiente al limón estilo chino: una receta tradicional, fácil y llena de sabor

Esta receta de pollo con salsa agridulce del limón es perfecta para combinar con arroz o verduras.

Pollo crujiente al limón estilo

La receta más sencilla de Jesús Sánchez, chef tres estrellas Michelin: lista en 15 minutos con poco más que una lata de sardinas

El chef del El Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), nos enseña a preparar estas tostas con escalivada y sardinas, una receta perfecta para una cena rápida y muy fácil

La receta más sencilla de

Resultados ganadores del Super Once del 22 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Una mujer que fue acogida por una familia en 1941, pero nunca adoptada formalmente, es nombrada heredera: el caso acaba en los tribunales porque su hermano se opone

El Tribunal Supremo ha resuelto la situación al considerar que sí tiene derecho a recibir su parte correspondiente de los bienes

Una mujer que fue acogida

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre es despedido por

Un hombre es despedido por denegar permisos de libranzas y lanzar papeles a una empleada con la expresión “no te enteras”: es improcedente

Una mujer es despedida tras llamar “lameculos” a su jefe: la Corte Suprema da la razón al empleador

Así son los radares fijos de la DGT en España en 2025: más de 700 de este tipo y el total supera el millar

Un vendedor de cupones de la ONCE pide la pensión de gran invalidez y el INSS se la deniega: el Supremo le da la razón y recibirá 4.000 euros al mes

Sánchez anuncia una comisión intermisterial de cambio climático para “preparar el pacto de Estado”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 22 agosto

Una mujer que fue acogida por una familia en 1941, pero nunca adoptada formalmente, es nombrada heredera: el caso acaba en los tribunales porque su hermano se opone

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La baja médica puede alargarse hasta dos años, según un abogado: en algunos casos se puede optar a una incapacidad permanente

En el trabajo nos interrumpen 275 veces al día, según un estudio de Microsoft: la IA podría ser la solución

DEPORTES

Simeone a una periodista: “Te

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”