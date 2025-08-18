España

Un psicólogo explica el “problema del limón”, un método para evitar las discusiones en pareja: “Si nos hubiésemos comunicado mejor, los dos hubiésemos tenido el 100%”

Nicolás Salcedo recuerda la importancia de basar las relaciones en una comunicación honesta, sobre todo a la hora de resolver conflictos

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El psicólogo Nicolás Salcedo en
El psicólogo Nicolás Salcedo en el video. (TikTok/@nico_salcedo_psicologia)

No es ni silla ni mesa, ni comer ni dormir. Hay palabras que evocan una imagen casi única, pero también existen aquellas para las que cada persona tiene una definición propia de su imaginario único. Es ahí donde quedan anclados los conceptos como el amor, la amistad, la tristeza o la discusión. “Dicho de dos o más personas: Examinar atenta y particularmente una materia” y “contender y alegar razones contra el parecer de alguien”. Esas son las dos acepciones que recoge la Real Academia Española (RAE) de la palabra discutir, luego, cada uno añade sus matices. Cada uno tiene su visión particular de cómo son las discusiones y de cómo se deben desarrollar. No obstante, para la psicología, estos encuentros pueden adquirir formas más o menos adecuadas y fructíferas.

El psicólogo Nicolás Salcedo, conocido en TikTok como @nico_salcedo_psicologia, ha explicado en una de sus últimas publicaciones una estrategia práctica para abordar los conflictos a través de un ejemplo sencillo, al que denomina “el problema del limón”, que le sirve como metáfora para explicar cómo afrontar cualquier desencuentro, especialmente en el ámbito de la pareja.

“Mi pareja y yo queríamos un limón, pero solo nos quedaba este, por lo que empezamos a discutir a ver quién se lo quedaba”, comienza a exponer. La solución inicial fue repartirlo en partes iguales, pero descubrieron que el acuerdo no respondía a lo que necesitaba cada uno. “Pues resulta que ella realmente lo que quería era solo la piel para rallarla y hacer una receta de un postre. Y yo solo quería el zumo para hacer limonada”, dice el psicólogo, que mantiene la metáfora.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

“Tenemos discusiones para ganar o para tener la razón”

Salcedo explica que si ambos hubiesen preguntado primero para qué quería cada uno el fruto, la solución habría sido más satisfactoria. “Si nos hubiéramos comunicado mejor, si nos hubiésemos preguntado para qué queríamos el limón en primer lugar, los dos hubiésemos tenido el cien por cien de lo que necesitábamos, en lugar de quedarnos con el cincuenta por ciento solo para dejar de discutir”, afirma el psicólogo que sostiene que, en muchas ocasiones, las disputas no se enfocan de forma adecuada: “Tenemos discusiones para ganar o para tener la razón. No escuchamos para entender, sino que escuchamos para responder. Y lo máximo que conseguimos es cansarnos y llegar a soluciones que nos dejan satisfechos a ambos”.

Por ello, insiste en que la comunicación superficial y la tendencia a asumir intenciones ajenas limita la posibilidad de acordar soluciones realmente beneficiosas para quienes participan del conflicto, tanto en relaciones sentimentales como en otros ámbitos familiares o sociales. El psicólogo recomienda desplazarse de la postura reactiva y prestar atención activa al otro. “Cuando aprendemos a ver las necesidades del otro, a preguntar en vez de asumir y a entender en vez de juzgar, las conversaciones se vuelven mucho más productivas y saludables”, comenta.

Su consejo es sencillo: “La próxima vez que discutas, intenta no quedarte en la superficie y reaccionar desde tu necesidad, sino que intentes ver con empatía qué es lo que la otra persona quiere y para qué lo quiere realmente. Y por supuesto, también comunica lo que tú quieres realmente”.

Temas Relacionados

ComunicaciónParejaTikTokPsicologíaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

El propietario, que rechazó también viviendas alternativas, enfrenta ahora aislamiento y dificultades diarias, mientras el ruido constante y el peligro de inundaciones afectan su calidad de vida

El gobierno ofrece a un

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

Además del valor promedio de los carburantes en España, ve los costos más bajos

Precio de la gasolina en

Felipe VI interrumpe sus vacaciones privadas en Grecia para mostrar su apoyo a la UME ante los incendios forestales

Ante la ola de incendios que arrasa parte de España, el rey se ha desplazado hasta el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para conocer de primera mano los operativos

Felipe VI interrumpe sus vacaciones

¿Contenido orgánico o anuncio encubierto? Un estudio revela que los usuarios de Instagram están más expuestos a publicidad de lo que creen

Investigadores de Alemania y Países Bajos confirman que quienes usan esta red social detectan señales mínimas de contenido publicitario y reducen su atención de inmediato, siempre y cuando lo consigan

¿Contenido orgánico o anuncio encubierto?

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El incumplimiento de la normativa sobre videovigilancia puede acarrear multas significativas y dañar la reputación corporativa de las empresas

Un abogado explica si es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo confirma la decisión

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”