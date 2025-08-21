España

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

El especialista aconseja enfocarse en el propio crecimiento y bienestar laboral de cada uno, dejando atrás la fidelidad incondicional a las compañías

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Un jefe felicita y agradece
Un jefe felicita y agradece a su empleado (Montaje Infobae con imágenes de @carlosescontratado / TikTok)

El concepto de lealtad laboral ha dejado de ser una prioridad en el entorno corporativo contemporáneo, según el análisis que ha llevado a cabo en TikTok Carlos León Worner (@carlosescontratado), experto en estrategia empresarial. A raíz de un reciente comunicado del CEO de AT&T, León Worner expone que la tendencia global, que da mayor peso al valor aportado por el trabajador que a la fidelidad tradicional, está cada vez más presente y previsiblemente se normalizará en España en un corto plazo.

La ‘muerte’ de la lealtad laboral

Según explica el experto, el cambio de paradigma queda evidenciado tras una comunicación interna enviada la semana pasada por la multinacional estadounidense a su plantilla: “AT&T envió un email a todos sus empleados diciendo que tenían que estar en la oficina y que si no querían podían irse”. Para el experto, este tipo de mensajes responde a la instalación de “una cultura basada en el mercado”, lo que implica que “el valor que aportas a la empresa se va a valorar muchísimo más que otras cosas tradicionales como la lealtad”.

El propio León Worner afirma: “La lealtad en el trabajo está muerta”. Este fenómeno, recalca el especialista, no solo surge por la reorientación de las empresas, sino como consecuencia de la reciprocidad inexistente en la relación laboral: “El problema con la lealtad es que es recíproca. De la misma manera que te juzgarán por el valor que aportas a la empresa, tú tienes que juzgar a la empresa por el valor que te están aportando a ti”.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Nuevos parámetros para medir el valor del trabajo

Ese valor que debe aportar la empresa a sus empleados es un concepto que trasciende los límites del salario. León Worner invita a los profesionales a repensar su criterio: “El valor, obviamente puede significar salario y beneficios, pero ¿hay realmente realización personal?, ¿qué hay de los proyectos en los que realmente quiero trabajar? y ¿qué hay de tener un equipo que realmente me guste?”. De este modo, plantea que los trabajadores consideren no solo la retribución económica, sino también factores como la satisfacción personal y la calidad de los equipos y proyectos.

El especialista recomienda mantener una actitud proactiva y abierta de cara al futuro profesional ante la volatilidad del mercado: “Haz un buen trabajo, añade valor a la empresa, pero también mantén tus opciones abiertas. Aprende nuevas habilidades porque nunca sabes lo que va a pasar en este mercado”, aconseja.

Implicaciones y consejos para el presente y futuro laboral

La reflexión de Carlos León Worner coincide con la percepción de que en las grandes empresas y en el discurso de sus máximos directivos, las habilidades profesionales pesan más que la lealtad continuada: “Porque la mayoría (por no decir todas) las grandes empresas y sus CEOs piensan así: habilidades por delante de la lealtad”.

El mensaje final del experto enfatiza la importancia de adoptar una estrategia personal que priorice el propio desarrollo y bienestar: “Haz lo que sea mejor para ti y mantén siempre tus opciones abiertas. Esa es la mejor política”.

