La vuelta al cole de AliExpress: productos y dispositivos con descuentos irresistibles

Se acerca ese momento del año en el que toca reorganizarse, retomar horarios y preparar todo para que la vuelta al cole o al trabajo no se haga tan pesada. AliExpress lo sabe y, para que todo resulte más fácil y económico, ha lanzado su campaña de la Vuelta al Cole con descuentos realmente llamativos en productos de informática, tecnología, hogar y mucho más.

Esta promoción, que comenzó el lunes 18 de agosto y estará disponible hasta el miércoles 27 a las 23:59:59, incluye precios ya de por sí muy competitivos, además de una serie de cupones que aplican descuentos extra en función del gasto. (Los códigos no son válidos en productos virtuales ni teléfonos, y no se pueden combinar con otras promociones):

INFOBAEESBS02: 2€ de descuento en compras mínimas de 10€

INFOBAEESBS03: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

INFOBAEESBS05: 5€ de descuento en compras mínimas de 30€

INFOBAEESBS10: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

INFOBAEESBS15: 15€ de descuento en compras mínimas de 99€

INFOBAEESBS25: 25€ de descuento en compras mínimas de 139€

INFOBAEESBS35: 35€ de descuento en compras mínimas de 199€

INFOBAEESBS45: 45€ de descuento en compras mínimas de 269€

INFOBAEESBS55: 55€ de descuento en compras mínimas de 349€

INFOBAEESBS60: 60€ de descuento en compras mínimas de 429€

Con estas ventajas, se abre una oportunidad para llevarte ese móvil que necesitabas, una tablet para el día a día, un ordenador para trabajar o cualquier otro gadget que te haga la rutina más cómoda. Además, los códigos permiten ajustar el precio final para que el ahorro sea todavía mayor: desde pequeños descuentos hasta rebajas significativas en compras de mayor importe.

Para aprovecharlo al máximo, solo hace falta decidir qué productos llevarse y aplicar el código adecuado. Y aunque hay muchas opciones interesantes, nosotros hemos seleccionado cuatro ideas concretas que te permitirán sacar el máximo partido a los descuentos y optimizar tu inversión en esta vuelta a la rutina.

Samsung Galaxy S24 FE 5G

Entre esos productos destaca el Samsung Galaxy S24 FE 5G, que ofrece un rendimiento que no se queda atrás frente a los móviles más potentes del mercado. Su procesador Exynos 2400 y 8GB de RAM permiten utilizar aplicaciones y juegos exigentes sin que se note ningún retraso. La pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y 120Hz asegura imágenes nítidas y colores vivos, mientras que los 1900 nits de brillo hacen que se pueda ver contenidos al aire incluso con sol.

La batería de 4.700 mAh aguanta todo el día, y con la carga rápida de 25W no tendrás que esperar demasiado para recuperar energía. En cuanto a fotografía, la triple cámara trasera de 50MP, 12MP y 8MP, junto con la frontal de 10MP, garantiza fotos detalladas incluso con poca luz. Además, Galaxy AI ofrece herramientas de traducción en tiempo real, notas automáticas de audio y asistencia fotográfica.

Monitor gaming KTC

Si lo que quieres es mejorar la experiencia de juego y productividad, el monitor gaming KTC H27T22 es una opción que no decepciona. Con una tasa de refresco de 180Hz, tiempo de respuesta de 1ms y un panel IPS de alta calidad, los movimientos se ven fluidos y sin borrones, ideal para gaming intenso. Sus 27 pulgadas en resolución 2K QHD, compatibles con HDR10, ofrecen colores muy vivos y contraste optimizado.

El soporte ajustable o la posibilidad de montaje VESA permite adaptar la posición a tu espacio de trabajo o entretenimiento. Recuerda aplicar los códigos de descuento para poder llevártelo aún más barato.

Reloj inteligente Garmin Forerunner 255

Para quienes buscan controlar su entrenamiento y su salud, el reloj inteligente Garmin Forerunner 255 es perfecto. Ofrece seguimiento multideporte, métricas avanzadas de carrera y natación, y un análisis completo de recuperación y estrés. Incluye seguimiento de oxígeno en sangre, estimación de VO₂ máx. y alertas de ritmo personalizadas para mejorar tus entrenamientos.

Además, su conectividad con notificaciones del móvil, música integrada y Garmin Pay hace que puedas entrenar, escuchar tus playlists favoritas y realizar pagos sin contacto sin perder el ritmo.

Altavoz Bluetooth W-KING 330W Peak 200W RMS

Y para ponerle banda sonora a cualquier situación, el altavoz Bluetooth W-KING 330W Peak 200W RMS ofrece un sonido potente y dinámico, con graves profundos gracias a su subwoofer y cinco controladores en diseño de tres vías. Es resistente al agua y al polvo (IPX7/IP6), y su batería permite hasta 24 horas de reproducción.

Además, la carga rápida y la función de banco de energía hacen que pueda ser un aliado tanto en casa como en exteriores. No te olvides de aplicar los cupones de descuento de AliExpress para un mayor ahorro.

Estos cuatro productos son solo una pequeña selección de lo que AliExpress propone en la Vuelta al cole. Una buena oportunidad para hacerse con gadgets y herramientas que facilitan el día a día.

*Contenido desarrollado en colaboración con AliExpress