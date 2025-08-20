La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, de vacaciones en Bidart: sus planes por separado junto a su hijo Juan Urdangarin

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. (Europa Press)

La infanta Cristina ha disfrutado de unos días de vacaciones en Bidart, una localidad situada en Francia a la que guarda mucho cariño. Y es que esta región era su destino habitual para disfrutar de unos días de desconexión cuando la hermana de Felipe VI todavía no se había separado de Iñaki Urdangarin. Aunque mucho ha llovido desde entonces, lo cierto es que esta tierrita aún guarda un gran significado para ella y sus hijos.

De acuerdo con la información publicada por Semana, los exduques de la Palma han regresado a Bidart para disfrutar de unos días en compañía de su hijo Juan, quien ha hecho un paréntesis de su estancia en Londres. Aunque la expareja coincidió en el tiempo durante su paso por la provincia conocida como el País Vasco francés, lo cierto es que ambos realizaron planes por separado junto a su primogénito con el fin de evitar reencontrase.

Bidart volvió a ser este verano el escenario de unos días de tranquilidad tanto para Cristina como para su hijo Juan Urdangarin. Las playas de la zona han servido como refugio para madre e hijo, compartiendo paseos y baños en el mar. El ambiente de cercanía y complicidad entre ellos se ha reflejado en las imágenes que han visto la luz este miércoles, 20 de agosto, gracias a la revista Semana. Además, Cristina también tuvo ocasión de coincidir con la hermana de su exmarido, quien viajó a Bidart, evidenciando que la relación entre ellas sigue siendo cordial.

Las revistas del 20 de agosto.

Juntos pero no revueltos

El retorno de la royal española a Bidart coincidió con el de su exmarido, Iñaki Urdangarin, aunque ambos evitaron coincidir directamente. Según la información recabada por el ya citado medio, el primero en llegar a la residencia familiar fue Urdangarin, quien pasó algunos días en la casa antes de la llegada de Cristina. Cuando la cuñada de la reina Letizia aterrizó en Bidart, su exmarido se trasladó a otro destino, según confirman fuentes próximas a la familia a Semana. Una vez ella se marchó, el exduque de Palma regresó al inmueble que la familia todavía comparte durante las vacaciones estivales.

Este reparto de tiempos, que ha requerido cierta coordinación, permitió que cada uno pudiera disfrutar de la compañía de su hijo Juan sin necesidad de coincidir en persona. La motivación principal de este plan ha sido favorecer el reencuentro con Juan Urdangarin, quien reside en Londres desde hace años y que, por tanto, ve limitada la frecuencia de sus reuniones familiares. No obstante, esta organización ha evitado encuentros no deseados entre los exduques de Palma y ha facilitado que ambos pudieran hospedarse en la casa familiar de Bidart.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Iñaki Urdangarin, por su parte, aprovechó los días para compartir actividades deportivas con su hijo Juan, como salidas en bicicleta. También pudo verse al exjugador de balonmano dedicando tiempo a la lectura, optando por libros de filosofía, crecimiento personal y autoayuda.

En esta ocasión, Ainhoa Armentia, actual pareja de Urdangarin, no fue vista en la localidad ni participó en los planes familiares junto a Juan. Al menos en el periodo documentado, no se la vio acompañando ni a Iñaki ni a su hijo fuera del entorno doméstico. Las imágenes muestran a padre e hijo compartiendo tiempo en la playa, lo que parece desmontar los rumores sobre un posible distanciamiento entre padre e hijos.