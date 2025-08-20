España

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, de vacaciones en Bidart: sus planes por separado junto a su hijo Juan Urdangarin

La hermana de Felipe VI y el exjugador de balonmano han evitado reencontrarse durante su estancia en el País Vasco francés

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
La Infanta Cristina e Iñaki
La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la Audiencia de Palma. (Europa Press)

La infanta Cristina ha disfrutado de unos días de vacaciones en Bidart, una localidad situada en Francia a la que guarda mucho cariño. Y es que esta región era su destino habitual para disfrutar de unos días de desconexión cuando la hermana de Felipe VI todavía no se había separado de Iñaki Urdangarin. Aunque mucho ha llovido desde entonces, lo cierto es que esta tierrita aún guarda un gran significado para ella y sus hijos.

De acuerdo con la información publicada por Semana, los exduques de la Palma han regresado a Bidart para disfrutar de unos días en compañía de su hijo Juan, quien ha hecho un paréntesis de su estancia en Londres. Aunque la expareja coincidió en el tiempo durante su paso por la provincia conocida como el País Vasco francés, lo cierto es que ambos realizaron planes por separado junto a su primogénito con el fin de evitar reencontrase.

Bidart volvió a ser este verano el escenario de unos días de tranquilidad tanto para Cristina como para su hijo Juan Urdangarin. Las playas de la zona han servido como refugio para madre e hijo, compartiendo paseos y baños en el mar. El ambiente de cercanía y complicidad entre ellos se ha reflejado en las imágenes que han visto la luz este miércoles, 20 de agosto, gracias a la revista Semana. Además, Cristina también tuvo ocasión de coincidir con la hermana de su exmarido, quien viajó a Bidart, evidenciando que la relación entre ellas sigue siendo cordial.

Las revistas del 20 de
Las revistas del 20 de agosto.

Juntos pero no revueltos

El retorno de la royal española a Bidart coincidió con el de su exmarido, Iñaki Urdangarin, aunque ambos evitaron coincidir directamente. Según la información recabada por el ya citado medio, el primero en llegar a la residencia familiar fue Urdangarin, quien pasó algunos días en la casa antes de la llegada de Cristina. Cuando la cuñada de la reina Letizia aterrizó en Bidart, su exmarido se trasladó a otro destino, según confirman fuentes próximas a la familia a Semana. Una vez ella se marchó, el exduque de Palma regresó al inmueble que la familia todavía comparte durante las vacaciones estivales.

Este reparto de tiempos, que ha requerido cierta coordinación, permitió que cada uno pudiera disfrutar de la compañía de su hijo Juan sin necesidad de coincidir en persona. La motivación principal de este plan ha sido favorecer el reencuentro con Juan Urdangarin, quien reside en Londres desde hace años y que, por tanto, ve limitada la frecuencia de sus reuniones familiares. No obstante, esta organización ha evitado encuentros no deseados entre los exduques de Palma y ha facilitado que ambos pudieran hospedarse en la casa familiar de Bidart.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Iñaki Urdangarin, por su parte, aprovechó los días para compartir actividades deportivas con su hijo Juan, como salidas en bicicleta. También pudo verse al exjugador de balonmano dedicando tiempo a la lectura, optando por libros de filosofía, crecimiento personal y autoayuda.

En esta ocasión, Ainhoa Armentia, actual pareja de Urdangarin, no fue vista en la localidad ni participó en los planes familiares junto a Juan. Al menos en el periodo documentado, no se la vio acompañando ni a Iñaki ni a su hijo fuera del entorno doméstico. Las imágenes muestran a padre e hijo compartiendo tiempo en la playa, lo que parece desmontar los rumores sobre un posible distanciamiento entre padre e hijos.

Temas Relacionados

Infanta CristinaIñaki UrdangarinGente EspañaFamosos EspañaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Refrescarse en verano será un privilegio en ciudades como Barcelona, Teruel o Valencia, donde el sobrecoste por tener esta comodidad en casa supera ampliamente la media nacional

Comprar un piso con piscina

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la diligencia informativa se trata de un procedimiento “habitual”

El CGPJ abre diligencias informativas

Jaume Anglada sale de la UCI 12 días después del accidente: su próxima operación y su estado actual

El cantante mallorquín evoluciona dentro de la gravedad tras haber sido arrollado por un vehículo mientras iba en moto el pasado 8 de agosto

Jaume Anglada sale de la

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

El TSJ de Asturias ha concluido que el marco jurídico de referencia es efectivamente el nuevo, que busca equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar al Estatuto de los Trabajadores y evitar situaciones de desprotección

Una empleada del hogar consigue

El fuego arrasa cerca de 350.000 hectáreas en apenas 15 días: 2025 ya es el peor año de este siglo en superficie quemada

Fue a partir del 7 de agosto cuando la situación se agravó por los incendios desatados en las provincias de León, Zamora y Ourense, principalmente

El fuego arrasa cerca de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CGPJ abre diligencias informativas

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

Un hombre crea un nuevo tipo de pasta: “Está diseñada para ser perfecta”

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres “importantes miembros” de la ´Ndrangheta, mafia calabresa con más de 150 años de existencia

Una doctora explica uno de los principales motivos por los que te cuesta dormir: “Tu cuerpo piensa que sigue siendo de día”

ECONOMÍA

Un abogado afirma que el

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa instaura la jornada laboral de cuatro días y descubre que un trabajador tiene otro empleo en su horario: “Lo despedí al día siguiente”

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”