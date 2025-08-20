España

Dos excursionistas suben a un volcán en tacones y chanclas y tienen que ser rescatadas: las evacuaron en helicóptero, de noche y con una temperatura de 2ºC

Las jóvenes iniciaron la caminata sin ropa de abrigo ni linterna y quedaron atrapadas en la caldera del Piton de la Fournaise

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Una excursionista en una zona
Una excursionista en una zona volcánica (Freepik)

El pasado lunes 18 de agosto, la noche cayó de golpe sobre el Piton de la Fournaise, uno de los volcanes más activos del planeta y punto de referencia para miles de senderistas en la isla francesa de La Reunión. En su interior, dos jóvenes excursionistas se encontraban desorientadas, sin abrigo, sin agua y calzadas de manera inverosímil: con tacones y chanclas. La temperatura rondaba los 2ºC cuando las fuerzas de seguridad recibieron el aviso de que necesitaban ayuda urgente.

El rescate, ejecutado por el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) tras ser activado por el puesto provisional que vigila el volcán, evitó que lo que comenzó como una improvisada caminata acabara en tragedia. Las dos senderistas fueron localizadas, atendidas en el lugar y posteriormente evacuadas en helicóptero.

Una excursión sin preparación

Las jóvenes iniciaron su paseo a última hora de la tarde, cuando las sombras ya avanzaban sobre el enclos, la gran caldera volcánica donde se concentran la mayoría de rutas. Vestidas de manera ligera, sin chaquetas ni material de montaña, y sobre todo sin una linterna frontal que les permitiese avanzar en la oscuridad, se vieron rápidamente atrapadas por la noche.

El calzado fue otro de los factores que agravó la situación. Una de ellas llevaba tacones, la otra, chanclas. Un atuendo impensable para un terreno volcánico plagado de piedras sueltas y senderos abruptos. Según recogió el medio local Réunion La 1ère, fue esta combinación de imprudencia y falta de previsión la que dejó a las senderistas inmovilizadas en plena montaña, incapaces de continuar sin riesgo de sufrir una caída o un accidente más grave.

Unos excursionistas en una zona
Unos excursionistas en una zona volcánica (Freepik)

La importancia de la vigilancia permanente

El dispositivo de seguridad instalado en el Piton de la Fournaise volvió a mostrar su eficacia. Desde hace años, un puesto provisional de la Gendarmería funciona cerca de 200 días al año gracias al apoyo del consejo departamental. Los agentes cuentan con alojamiento en el albergue de montaña del volcán, lo que les permite responder de inmediato tanto de día como de noche.

En este caso, los gendarmes reservistas activaron sin demora al Pelotón de Alta Montaña, especializado en rescates en condiciones extremas. La coordinación rápida permitió localizar a las excursionistas y garantizar su traslado en helicóptero antes de que el frío o el cansancio acabaran por causarles un problema de mayor gravedad.

Reglas básicas que no se pueden olvidar

Las autoridades francesas han aprovechado este episodio para recordar a residentes y turistas que una excursión en La Reunión, especialmente en el entorno del Piton de la Fournaise, requiere preparación y prudencia. Los gendarmes insisten en que nunca debe subestimarse la montaña, ni siquiera en rutas muy transitadas.

Las recomendaciones son claras: salir temprano para aprovechar la luz solar, equiparse con ropa adecuada y de abrigo, llevar agua y alimentos, disponer de una linterna frontal y mantener siempre el teléfono cargado —preferiblemente con una batería de repuesto—. A ello se suma una regla de oro: permanecer en los senderos señalizados y no separarse nunca del grupo.

Noticias del día 20 de agosto del 2025.

El caso de las dos jóvenes refleja lo que ocurre cuando se ignoran esas normas mínimas de seguridad. Si bien el rescate terminó con final feliz, la imprudencia puso en marcha un operativo complejo que movilizó recursos humanos y materiales en plena noche.

Temas Relacionados

SenderismoFranciaVolcánMontañaSucesosSucesos EspañaExcursionistasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un coach y formador en ‘riqueza consciente’ comparte 5 trucos para usar el “modo tonto” de tu cerebro: “Puedes programarlo a tu favor”

Según este experto, “hay que engañar a nuestro cerebro para lograr resultados espectaculares”

Un coach y formador en

La EMA confirma que medicamentos para perder peso como Ozempic y Wegovy pueden causar ceguera súbita

El organismo europeo pide incluir la neuropatía óptica isquémica anterior en los prospectos como un efecto adverso que afecta a 1 de cada 10.000 pacientes

La EMA confirma que medicamentos

“Nunca hagas esto si te despiden del trabajo”: un abogado explica el procedimiento que debes seguir ante esta situación

Mantener la calma y conocer la normativa es la mejor forma de no cometer errores a la hora de afrontar el cese de un contrato, según el letrado

“Nunca hagas esto si te

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la

La Guardia Civil explica cómo actuar ante un incendio forestal: “Mantén la calma”

España ya bate su récord de hectáreas quemadas desde 2006, cuando arrancó el informe Copernicus

La Guardia Civil explica cómo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alcalde socialista inicia una

Un alcalde socialista inicia una huelga de hambre para forzar la construcción de un instituto y avisa a Page: “No se puede engañar a la gente”

Así funciona miDNI, la app oficial de la Policía para tener el documento en el móvil

Las aeronaves que la UE ha enviado a España contra los incendios: de los aviones de Canadair a los equipos de bomberos

Las recomendaciones de la Policía si vas a ir a la playa en agosto: “Nunca subestimes el mar”

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

ECONOMÍA

“Nunca hagas esto si te

“Nunca hagas esto si te despiden del trabajo”: un abogado explica el procedimiento que debes seguir ante esta situación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 20 agosto

Los bomberos consiguen una subida del salario: estos son los detalles del nuevo convenio

La banca reacciona ante los incendios: cuáles son las subvenciones, créditos y donativos de las principales entidades españolas

La nueva tendencia inmobiliaria en Madrid y Barcelona: donde más suben los pisos no es en el centro de la ciudad

DEPORTES

El debut fantasma del Rayo

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”