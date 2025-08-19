España

Cristina Villanueva vuelve a RTVE tras 19 años en laSexta: sus proyectos en la cadena pública

La presentadora de televisión cuenta con dos proyectos profesionales en los que estará al mando

Eveling Díaz Soriano

Cristina Villanueva, en una fotografía
Cristina Villanueva, en una fotografía promocional. (Atresmedia)

La periodista Cristina Villanueva formalizó su regreso a RTVE con un magacín matinal y un proyecto nacional en desarrollo. Dos semanas después de comunicar su salida de laSexta, donde desempeñó la conducción de los informativos del fin de semana durante casi dos décadas, la comunicadora se incorpora a la radiotelevisión pública para ser el rostro de la nueva temporada televisiva, de acuerdo con la información adelantada por Informalia.

La catalana volverá a la radiotelevisión pública española en una temporada marcada por novedades de programación en el ente. Su reincorporación implica un retorno a la Radio Televisión Española (RTVE), donde inició su trayectoria profesional a finales de los años noventa. Su primer contacto con la pública fue en el canal Teledeporte, antes de ser elegida para presentar La 2 Noticias entre los años 2004 y 2006, al sustituir a Beatriz Ariño, quien recientemente asumió como Defensora de la Audiencia de RTVE.

La etapa en laSexta representó 19 años de continuidad en la conducción de informativos, hasta que a finales de julio de 2025 la periodista anunció su decisión de cerrar esa etapa, aludiendo a una búsqueda personal de nuevos retos y una mayor conciliación. Según Informalia, el nuevo destino de Villanueva estará en el canal de contenidos en catalán que prepara RTVE para la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Cristina Villanueva en una imagen
Cristina Villanueva en una imagen de archivo (Francisco Guerra / Europa Press)

Los dos proyectos de Cristina Villanueva con RTVE

De esta manera, la periodista tomará las riendas de un magacín matutino de tres horas en La 2 en Catalunya, cuyo estreno se programó para el lunes 13 de octubre, de acuerdo con información adelantada por VerTele. Se trata de una reconversión de la señal actual de La 2 en Cataluña, orientada a reforzar la oferta en catalán y adaptarse al panorama audiovisual de la comunidad.

El formato, actualmente sin nombre definido, baraja como opción El segon cafè, y ocupará la franja posterior a Cafè d’Idees, el espacio conducido por Gemma Nierga. La nueva estructura matinal se completará con la suma de L’altaveu, con Danae Boronat, formando un trío de magacines para cubrir toda la jornada en la autonómica de RTVE, según la información manejada por el ya citado medio. El programa que encabezará Villanueva contará con debates en directo, sucesos y secciones habituales de actualidad, espacio que permitirá a la periodista dar un giro hacia formatos más abiertos que la lectura de informativos.

Cristina Villanueva, en la presentación
Cristina Villanueva, en la presentación de su libro. (Atresmedia)

Este inicio de ciclo profesional irá acompañado en enero por un segundo proyecto: Villanueva está vinculada también a la conducción de un programa semanal nacional en prime time, previsto como un espacio de reportajes y piezas documentales sobre la actualidad, según fuentes recogidas por Informalia. La periodista alternará así su presencia entre la autonómica catalana y el circuito nacional de RTVE.

Adiós a laSexta

Al comunicar su salida de laSexta, Villanueva explicó sus motivos y expectativas para esta nueva etapa. “Necesitaba nuevos retos”, declaró la comunicadora, según recogió Informalia, añadiendo que sentía haber cerrado un ciclo. “Es una etapa cumplida”. La periodista reconoció que llevaba tiempo analizando su futuro y que este movimiento responde tanto a sus aspiraciones profesionales como personales. “Estoy trabajando en un proyecto ilusionante que me permitirá tener un horario más compatible con la parte personal”, detalló la catalana, subrayando la petición de sus hijas de “dejar de trabajar los fines de semana” como una de las variables que pesaron en la toma de decisiones.

La salida de laSexta, según fuentes cercanas a la emisora, se produjo en buenos términos y de mutuo acuerdo, luego de más de diecinueve años de vinculación. El traspaso de Villanueva a RTVE contribuirá a la apuesta renovada de la pública por reforzar su presencia en Cataluña y ampliar la oferta matinal, en una coyuntura en la que la producción propia y la diversidad de formatos se establecen como ejes estratégicos de contenido. La periodista destacó que estas nuevas plataformas serán su vía para “renovar la pasión” por el periodismo y la televisión tras una etapa extensa y consolidada en laSexta.

Temas Relacionados

PresentadorasLa SextaAtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

