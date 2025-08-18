España

Un pescador encuentra un coche en el fondo de un río mientras utilizaba su sonar: puede haber resuelto una desaparición misteriosa de 1967

Debido al hallazgo, se ha involucrado a las autoridades de Stearns y Benton y se han aportado respuestas largamente esperadas por familiares y la comunidad local después de décadas

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

El nacimiento del Misisipi en el lago Itasca (Wikimedia Commons)

Dos pescadores han descubierto un coche sumergido en el fondo del río Mississippi, que podría haber resuelto un caso de desaparición sin resolver desde 1967, durante una búsqueda recreativa de luciopercas. El hallazgo, realizado por Brody Loch y su acompañante durante el fin de semana, del 16 y 17 de agosto, ha reactivado la investigación pausada desde hace décadas. Debido a ello, se ha involucrado a las autoridades de Stearns y Benton y se han aportado respuestas largamente esperadas por familiares y la comunidad local.

Según ha informado la cadena WCCO, afiliada de CNN, el uso de su sonar, un dispositivo que utiliza ondas sonoras submarinas para localizar otros objetos en el mar, ha sido clave para localizar el vehículo oculto bajo las aguas durante más de medio siglo. “Fue 100% suerte, si mi amigo no hubiera atrapado esa lucioperca, habríamos seguido flotando río abajo y nunca la habríamos encontrado”, ha declarado Loch. La singularidad del hallazgo ha motivado la intervención inmediata de buzos, quienes inspeccionaron el sitio tres días después del descubrimiento.

“Con base en los restos humanos, creen que se trata del Sr. Benn”

El sheriff del condado de Stearns, Steve Soyka, relató a CNN el desarrollo de la operación. Los buzos consiguieron identificar un Buick Electra metálico azul de 1963, cuyo maletero ocultaba un enigma abierto hace casi seis décadas. En el interior del coche, los agentes localizaron restos humanos y diversos objetos personales, elementos que podrían corresponder a Roy George Benn, un residente de Sauk Rapids, Minnesota, desaparecido en septiembre de 1967. “Con base en los restos humanos, los elementos encontrados en el automóvil y la verificación del número de VIN del vehículo, las oficinas del Sheriff (local) creen que se trata del Sr. Benn”, ha indicado la Oficina del Sheriff en un comunicado replicado por CNN.

Fotografía de Roy George Benn,
Fotografía de Roy George Benn, desaparecido en septiembre de 1967 (Tri-County Crime Stoppers/Facebook)

No obstante, Soyka ha expresado su preocupación: “Temíamos que el coche, un Buick de la década de 1960, se rompiera si lo sacaban a la superficie, dado el tiempo que llevaba sumergido”. Afortunadamente, “cuando los investigadores sacaron el Buick del río, sorprendentemente, salió prácticamente intacto”. La labor conjunta de los investigadores y una empresa de remolque permitió extraer el automóvil y cotejar su número de identificación con los registros de Benn, quien había sido visto por última vez al volante de ese modelo específico, tal y como recogía un boletín de personas desaparecidas de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en 1967.

La desaparición de Roy Benn, propietario del negocio St. Cloud Appliance Repair Service, generó desde ese momento un despliegue de búsqueda coordinado por su hermano Walter Benn y las fuerzas policiales locales, sin éxito. Los archivos del St. Cloud Daily Times señalaron en su momento que la última vez que fue visto se encontraba en un restaurante llamado King’s Supper Club, cerca de Sartell. Además, “llevaba una gran suma de dinero”, según la Oficina del Sheriff.

Sin embargo, la confirmación legal de la muerte de Benn llegó mucho después. Y es que, hasta 1975 no fue declarado legalmente muerto; ocho años después a su desaparición. Más tarde, en 1968, su hermano preparó todas sus pertenencias para una subasta. Aun así, el caso siguió abierto bajo la jurisdicción de la Oficina del Sheriff del Condado de Benton, entidad que ha continuado la investigación y actualmente dirige el examen forense de los restos encontrados.

Los dos empresarios desaparecidos en Murcia: una estafa con billetes falsos, tres detenidos y dos cuerpos en un depósito de aceite.

Por su parte, el sheriff del condado de Benton, Troy Heck, explicó a CNN que “algunas de las técnicas típicas que nuestros socios, la oficina del médico forense, utilizarían para identificar no van a ser realmente efectivas” por el tiempo que el cuerpo ha permanecido bajo el agua. Pese a los desafíos forenses, Heck asegura: “Creemos que hay fuertes indicios de que este será el vehículo de Roy Benn, y es probable que esos sean sus restos”.

En definitiva, la reaparición del vehículo y la posible identificación de los restos brindan una oportunidad a la familia para obtener respuestas. “Estamos agradecidos de que finalmente hayamos tenido el descanso que necesitábamos para darle un cierre a esta familia”, concluyó Heck ante CNN, confirmando también que los familiares sobrevivientes ya fueron notificados del avance en la investigación y que previamente habían proporcionado muestras de ADN a las autoridades.

