Una adolescente viaja a Marruecos para visitar a su madre y muere de una reacción alérgica tras una cena: “Lo siento, te quiero”

“Nuestra esperanza es difundir el mensaje de que ir de vacaciones a cualquier lugar con tus hijos, si tienen una alergia grave, es un peligro”, dicen los padres

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Comida típica de Marruecos. (Gettyimages)
Lily King, una joven británica de 18 años con múltiples alergias alimentarias, falleció en Marruecos en después de sufrir una reacción anafiláctica mientras cenaba con su madre en Rabat. El caso ha sido calificado como una tragedia “evitable” según el informe forense, lo que ha llevado a sus padres, Aicha y Michael King, a alertar en una entrevista en la revista People sobre los riesgos de viajar para las familias con hijos que padecen alergias graves.

La celebración del fin del primer año universitario de Lily en la Universidad de Exeter con una visita a la ciudad donde se encontraba su madre se convirtió en un drama luego de que la joven consumiera, en un restaurante de la capital marroquí, una comida contaminada que desencadenó la reacción fatal. Como explica su madre, Aicha, la adolescente sufría alergia a los lácteos, frutos secos, pescado, sésamo y la mayoría de los mariscos, por lo que siempre extremaban las precauciones al viajar juntas llevando alimento seguro, antihistamínicos y un EpiPen.

La noche del 19 de junio, Lily insistió en volver al restaurante donde habían celebrado su cumpleaños anterior. Aicha advirtió tres veces al camarero sobre las alergias de su hija y, en árabe, le pidió especial precaución al solicitar pollo a la parrilla y papas fritas. “‘Tenga cuidado, mi hija es alérgica a esto, esto y esto’, le dije al camarero antes de pedir pollo a la parrilla y papas fritas”, relató Aicha. Pese a que el personal aseguró que no había motivo para preocuparse, Lily comenzó a experimentar los primeros síntomas al probar lo que creyó que era una zanahoria. “Me dijo: ‘Mamá, me pica la lengua’”, recordó su madre. A pesar de tomar un antihistamínico y usar el EpiPen, la situación se agravó rápidamente.

La ayuda médica se demoró, según la familia, por la tardanza de la ambulancia y la exigencia del restaurante de pagar la cuenta antes de abandonar el local. Finalmente, Aicha trasladó a Lily al hospital en el vehículo de un familiar. “Mamá, lo siento. Te quiero. Te quiero, mamá. Pero adiós”, fueron las últimas palabras que, según Aicha, le dijo su hija antes de perder el conocimiento.

Una muerte “evitable”

Las pruebas médicas posteriores confirmaron la ausencia de actividad cerebral. Tras permanecer varios días hospitalizada, la familia debió afrontar la decisión de retirar las terapias de soporte vital. Lily falleció acompañada de sus padres, quienes han decidido compartir públicamente la experiencia para concienciar sobre los peligros que corren los alérgicos al viajar y la importancia de la prevención.

El informe revisado por People indica que Lily King murió por paro cardiorrespiratorio debido a anafilaxia “tras comer una comida contaminada”, y subraya que la muerte fue “evitable”. Michael, su padre, cree que el personal del restaurante no entendió los riesgos de las alergias alimentarias graves, y que la falta de conocimiento y precaución resultó mortal. “Nuestra esperanza es difundir el mensaje de que ir de vacaciones a cualquier lugar con tus hijos, si tienen una alergia grave, es un peligro”, declaró.

La familia King insiste en que otros padres deben extremar la precaución cuando viajan, sobre todo a países donde el idioma y las regulaciones sanitarias pueden dificultar la protección frente a alérgenos alimentarios, para que ninguna otra familia pase por una pérdida similar.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMarruecosDietaAlergiasEspaña-SociedadEspaña Noticias

