Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio de la electricidad
El precio de la electricidad se actualiza todos los días (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este domingo 17 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 17 de agosto

Precio de media: 68.7 euros por megavatio hora

Precio máximo: 131.25 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.65 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 17 de agosto, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.58 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 113.12 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.27 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.01 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 104.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 96.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 27.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.7 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 5.13 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.72 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 51.45 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.12 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.65 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 131.25 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 117.67 euros por megavatio hora.

