Dos aviones de easyJet chocan en la pista de despegue del aeropuerto de Manchester: “Sentimos como todo se sacudía”

La aerolínea de bajo coste ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos

Marcos Montalbán

Un avión de easyJet con destino al aeropuerto París-Charles de Gaulle choca con otra aeronave. (Imagen: X/@OnDisasters)

Un incidente inusual obligó este viernes por la mañana a suspender brevemente las operaciones en el aeropuerto de Manchester (Inglaterra), después de que dos aviones de la aerolínea de bajo coste easyJet colisionaran mientras rodaban hacia la pista de despegue.

El incidente en la pista

El suceso se produjo alrededor de las 6:30 horas, cuando dos Airbus A320 de la compañía, uno con destino a París-Charles de Gaulle y otro a Gibraltar, rozaron sus alas durante la maniobra de taxi. Según las primeras informaciones, la aeronave rumbo a Gibraltar (matrícula G-EZUN) giraba desde el taxiway V7 hacia el VC2 cuando fue golpeada por el ala izquierda del avión con destino a la capital francesa (G-EZWH).

“Suspendimos las operaciones brevemente mientras se les evaluó para ver si podían regresar a un stand, lo que pudieron hacer”, señaló un portavoz del aeropuerto de Manchester. Tras las revisiones de emergencia, ambos aparatos regresaron a las puertas de embarque y los pasajeros fueron desembarcados sin incidentes.

Imagen del choque entre las dos aeronaves. (Imagen: X/@OnDisasters)

“Fue violento”

A bordo, la sensación fue de sorpresa y nerviosismo. “Sentimos que todo el avión se sacudía, el impacto fue violento”, explicó a la BBC un pasajero del vuelo a París. “Muchos camiones de bomberos acudieron rápidamente al lugar mientras permanecíamos a bordo durante las inspecciones de seguridad”, añadió.

En declaraciones al mismo medio, Tynisha Chaudhry, que viajaba a Gibraltar, comparó la colisión con un accidente de tráfico: “Sentimos que todo el avión se estremeció, fue un gran golpe”.

Respuesta de la aerolínea

La compañía reaccionó rápidamente, confirmando el accidente menor y disculpándose por las molestias ocasionadas. “EasyJet puede confirmar que las puntas del ala de dos aviones entraron en contacto mientras rodaban a la pista en el aeropuerto de Manchester esta mañana”, declaró un portavoz de la aerolínea.

“El avión regresó al stand para desembarcar a los clientes, que recibieron vales de refrescos, mientras que se organizan aviones de reemplazo para operar los vuelos. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad”, añadió la misma fuente.

Asimismo, easyJet anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del choque.

Para que todo salga a pedir de boca es necesario tener en cuenta las dimensiones y el peso de nuestras maletas

Impacto limitado en el aeropuerto

Pese a lo aparatoso del incidente, las consecuencias en el aeropuerto fueron mínimas. El panel de salidas de Manchester no mostró grandes retrasos, aunque algunos pasajeros denunciaron demoras adicionales en los controles de seguridad.

Los vuelos afectados fueron el EZY2267 (Manchester-Gibraltar) y el EZY2117 (Manchester-París Charles de Gaulle).

Un patrón preocupante

El suceso de Manchester se produce apenas dos días después de otro incidente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde un avión de easyJet rozó sus alas con una aeronave de Ryanair.

Este tipo de accidentes, conocidos como wingtip strikes, no son infrecuentes en aeropuertos congestionados, aunque la repetición en tan corto plazo “plantea interrogantes sobre los procedimientos de la compañía”, recalcan varios expertos.

La Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido (AAIB) ha abierto una investigación, en paralelo a la que lleva la aerolínea, para determinar las causas y posibles responsabilidades, tanto de la aerolínea como de los trabajadores.

