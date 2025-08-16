Compran dos botellas de agua en una pizzería, roban 500 euros de la cartera de la propietaria y le dan 5 para pagar: “Quédese con el cambio”

Pizzas. (Instagram)

El suceso ha ocurrido en una pizzería de —cómo no— Italia. Allí, en concreto en la localidad de Pieve di Soligo, en la región de Treviso, dos hombres compraron dos botellas de agua en el establecimiento y, aprovechando un descuido de la propietaria, le robaron 500 euros de su monedero. El asunto habría pasado desapercibido si no fuera porque a continuación pagaron las botellas con un billete de cinco euros y declararon: “Quédese con el cambio”.

El incidente ha trascendido gracias al hijo de la propietaria, Mirko Padoin, que ha contado el caso en sus redes sociales. Según el relato compartido por este joven, el suceso ocurrió cuando su madre se encontraba trabajando en la pizzería La Terrazza de Solighetto. Esa tarde, un Toyota Yaris azul de segunda generación se detuvo cerca del establecimiento y dos individuos descendieron del vehículo. De acuerdo con la madre de Mirko, “uno era joven y el otro mayor, de unos 60 años”. Ambos actuaron sin ocultar su identidad y las cámaras de seguridad del local grabaron toda la secuencia.

El análisis de las grabaciones permitió reconstruir el método de los ladrones. “Uno de ellos intentó forzar la puerta de su coche, pero estaba cerrada”, explicó Mirko. Acto seguido, los hombres solicitaron comprar agua y, pese a que la dueña les comentó que la pizzería aún no se encontraba abierta, insistieron hasta lograr entrar. Las imágenes muestran cómo “uno le hace una señal al otro para que avance por detrás de mi madre”, y así, mientras la propietaria preparaba las botellas de agua, “él aprovechó para sacar el monedero del bolso sin ser visto”.

En el interior del monedero robado había, además de los 500 euros ya mencionados, varias tarjetas bancarias y otras tarjetas de crédito, que la familia Padoin bloqueó posteriormente. “Al final pagaron las botellitas de agua con un billete de cinco euros. Y hasta dejaron el cambio”, enfatizó Mirko, subrayando el descaro de los ladrones.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

En busca y captura

Las cámaras captaron a los dos hombres vestidos con polos de manga corta y sin intentar ocultar sus rostros. Se retiraron en dirección a la salida de la ciudad, pero gracias a la difusión de las imágenes en redes sociales, algunas personas los reconocieron después en otras zonas cercanas. Aunque los carabineros recibieron la denuncia y trataron de interceptar a los sospechosos, para entonces ya habían desaparecido.

Ante la posibilidad de que incidentes similares puedan repetirse en otras localidades, la familia Padoin advirtió: “Hemos presentado la denuncia y bloqueado las tarjetas. Pero esos dos siguen en circulación, listos para engañar a más gente. Tengan cuidado”.

Y es que los delitos siempre suben durante el verano y las vacaciones, tanto por los hurtos a los turistas como por los robos en los hogares que se quedan vacíos. España no es una excepción. Según datos del Ministerio del Interior, los hurtos en la época estival en el país suponen un 26,7% del total anual y se acercan a los 200.000 casos durante este periodo del año.