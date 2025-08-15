España

Última hora de los incendios en España de este viernes 15 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

Las altas temperaturas ponen en aviso hoy a casi toda España, con Cantabria y Vizcaya en alerta roja con 40ºC

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
07:02 hsHoy

¿Quién se beneficia cuando España arde? Los expertos aclaran que la quema de terrenos para recalificarlos “es cosa del pasado”

Hablar de especulación urbanística como una de las principales causas de los incendios forestales en España no se ajusta a la realidad actual, denuncia Greenpeace, que también advierte que utilizar términos como “terrorismo ambiental” puede generar confusión

María García Arenales

Por María García Arenales

Tres personas observan el incendio
Tres personas observan el incendio cercano a la localidad de Pombriego, en León. (EFE/Ana F. Barredo)

Cuando un año se registran pocos incendios, se incrementa el riesgo de que, en el siguiente o en los dos posteriores, surjan problemas, ya que la vegetación seca se convierte en combustible para el fuego y su propagación. Y esto es lo que está ocurriendo en esta oleada de incendios que asola España: tras un 2022 devastador que arrasó más de 200.000 hectáreas, 2023 y 2024 presentaron una menor incidencia de fuegos, por lo que la vegetación se ha ido acumulando desde entonces. Ahora, todo ese material, unido a la falta de gestión forestal, las altas temperaturas y el fuerte viento, se han convertido en el cóctel perfecto para la propagación de los incendios.

Leer la nota completa
07:02 hsHoy

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Vecinos de distintas zonas afectadas relatan su complicada experiencia

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Las imágenes de Palacios de Jamuz son aterradoras. Pocas veces se han visto en España viviendas ardiendo de esta manera. Las autoridades no pudieron frenar la propagación del fuego desde los bosques a la localidad, que había sido evacuada previamente. Este pequeño pueblo de León ha sido uno de los muchos municipios afectados por el mes de agosto marcado por los incendios.

Leer la nota completa
07:01 hsHoy

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, este año se han quemado más de 157.000 hectáreas

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Los bomberos trabajan para extinguir
Los bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Zamora. (Susana Vera/Reuters)

Los incendios forestales que están asolando todo el país ya han quemado más de 53.600 hectáreas, elevando la superficie incendiada durante este 2025 hasta las 157.501 hectáreas en 202 incidentes, según recoge el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Detrás de estas cifras, hay tragedia —ya hay tres víctimas mortales, decenas de hogares destruidos y miles de desplazados de sus viviendas—; y detrás de la tragedia, hay más cifras: y es que al coste humano, le seguirá el económico.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

IncendiosIncendios EspañaSucesosSucesos EspañaGuardia CivilBomberosOla de calorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más caros en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Tipo de cambio dólar-euro y

Santoral del 15 de agosto: qué santos se festejan este viernes

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 15 de agosto:

Efemérides 15 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

El calendario señala las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las este viernes

Efemérides 15 de agosto: los

La espectacular mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia: piscina ‘infinity’ de 50 metros, bolera y spa

La pareja decidió huir de la ajetreada vida en Los Ángeles y encontró en Byron Bay el refugio perfecto para su vida familiar

La espectacular mansión de Chris

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a dos miembros de

Detuvieron a dos miembros de una banda por un robo millonario en San Nicolás y otros tres continúan prófugos

Condenaron a perpetua a la ex pareja de Rosario Domínguez, quien fue brutalmente asesinada en una plantación en Miramar

Capturaron a “El Mecánico”, el líder de una banda criminal que hacía entraderas en Mar del Plata

Intentaron ingresar droga oculta en panes a un penal de Córdoba y fueron descubiertos

Trabajar desde el ser: el verdadero diferencial en el mundo del negocio

INFOBAE AMÉRICA

Ola de protestas en Alaska:

Ola de protestas en Alaska: cientos de manifestantes rechazaron la visita de Putin en la víspera de su cumbre con Trump

La fiscal general de EEUU designó al director de la DEA como nuevo comisario de la Policía de Washington D.C.

Clima en Filadelfia: el pronóstico meteorológico para el viernes 15 de agosto

Efemérides 15 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

El Ejército de Taiwán incorporó dos nuevos drones de combate a su arsenal ante el aumento de las hostilidades de China

DEPORTES

Fue colectivero, llevó al Puma

Fue colectivero, llevó al Puma Martínez a la elite y busca revolucionar el boxeo argentino: Rodrigo Calabrese, la mente detrás del campeón

La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y todo lo que hay que saber

Demoraron a hinchas de River Plate en Paraguay tras dar positivo en el test de alcoholemia en la previa del partido

La palabra de Gallardo tras el 0-0 de River ante Libertad: la vuelta de Driussi, los cambios y cuánto le falta a Salas

Los mejores memes del empate entre River y Libertad en Paraguay por la Libertadores: Driussi, Armani y Gallardo, los elegidos