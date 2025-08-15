Última hora de los incendios en España de este viernes 15 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

Cuando un año se registran pocos incendios, se incrementa el riesgo de que, en el siguiente o en los dos posteriores, surjan problemas, ya que la vegetación seca se convierte en combustible para el fuego y su propagación. Y esto es lo que está ocurriendo en esta oleada de incendios que asola España: tras un 2022 devastador que arrasó más de 200.000 hectáreas, 2023 y 2024 presentaron una menor incidencia de fuegos, por lo que la vegetación se ha ido acumulando desde entonces. Ahora, todo ese material, unido a la falta de gestión forestal, las altas temperaturas y el fuerte viento, se han convertido en el cóctel perfecto para la propagación de los incendios.
Las imágenes de Palacios de Jamuz son aterradoras. Pocas veces se han visto en España viviendas ardiendo de esta manera. Las autoridades no pudieron frenar la propagación del fuego desde los bosques a la localidad, que había sido evacuada previamente. Este pequeño pueblo de León ha sido uno de los muchos municipios afectados por el mes de agosto marcado por los incendios.
Los incendios forestales que están asolando todo el país ya han quemado más de 53.600 hectáreas, elevando la superficie incendiada durante este 2025 hasta las 157.501 hectáreas en 202 incidentes, según recoge el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Detrás de estas cifras, hay tragedia —ya hay tres víctimas mortales, decenas de hogares destruidos y miles de desplazados de sus viviendas—; y detrás de la tragedia, hay más cifras: y es que al coste humano, le seguirá el económico.