Las guerreras K-pop vuelven a la disputa por ser la película más vista de Netflix en España

Las Guerreras K-pop es una película animada estadounidense de fantasía urbana, comedia y acción musical, estrenada el 20 de junio de 2025 en Netflix. Producida por Sony Pictures Animation, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, y con un guion coescrito por Danya Jimenez, Hannah McMechan, Kang y Appelhans.

La película sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio de K-pop Huntr/x, que lideran las listas de popularidad en Corea del Sur. Además de ser idols, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios, utilizando el poder de sus voces para reforzar la barrera mágica Honmoon, que mantiene a los demonios alejados del mundo humano.

Su nuevo desafío es enfrentar a los Saja Boys, una boy band rival formada por demonios disfrazados que planean romper el Honmoon y liberar al Rey Demonio Gwi-Ma. La trama combina acción, música y temas de autoaceptación, ya que Rumi, quien es mitad demonio, lucha con su identidad mientras enfrenta traiciones y un romance incipiente con Jinu, líder de los Saja Boys.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. Mamá o papá

Flora y Víctor son los padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema: la custodia. Ninguno está dispuesto a ceder. Así que, por orden de la jueza, los niños tendrán que decidir con quién se quedan: con mamá, o con papá. A partir de este momento, los padres modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua. Ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.

4. La huella del mal

Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), unos chavales encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca y está muerta. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Un espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace seis años en la misma zona. ¿Habrá regresado el “asesino del yacimiento”, que consiguió escapar hace seis años?

5. The Hill

La historia de Rickey Hill, quien supera su discapacidad física y repara la relación con su padre en su búsqueda por convertirse en un jugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

6. What a Girl Wants

Daphne es una adolescente que viaja de Nueva York a Londres para ver a su padre, un político que pertenece a la aristocracia y que va a casarse con una mujer desagradable. Daphne se propone que sus padres vuelvan a estar juntos de nuevo.

7. Elektra

La asesina a sueldo Elektra se niega a ejecutar una tarea y debe enfrentarse a una oscura orden de asesinos para salvar la vida de una niña prodigio y su propia alma.

8. Los tipos malos

Cinco villanos notorios: el Sr. Lobo, Sr. Serpiente, Sr. Piraña, Sr. Tiburón y Srta. Tarántula, que han pasado toda una vida juntos realizando grandes atracos.

9. Terminagolf 2 (Happy Gilmore 2)

Happy, ya retirado del golf profesional, regresa al circuito no por gloria sino para financiar la escuela de danza de su hija, Viena.

10. Despelote (Fixed)

En esta comedia picante para adultos, al enterarse de que lo van a castrar, un perro tiene 24 horas para vivir un último despelote con sus colegas.

