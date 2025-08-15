Juan Faro estalla en redes tras el escándalo con Sofía Suescun y Kiko Jiménez: “Ni he filtrado nada, ni busco tele’”

Juan Faro en su primera entrevista tras la carcel (@juanfaro_pro)

El nombre de Juan Faro ha irrumpido en la actualidad rosa de forma inesperada y, según él mismo asegura, totalmente indeseada. El influencer, al que se señala como el supuesto amante de Sofía Suescun en la polémica que salpica su relación con Kiko Jiménez, ha estallado en redes sociales para desmarcarse por completo de la historia y dejar clara su postura.

Todo comenzó tras la exclusiva publicada por la revista Lecturas este pasado miércoles 13 de agosto. En el reportaje se apuntaba a que la pareja formada por Sofía y Kiko no atraviesa su mejor momento debido a un presunto desliz por parte de la también influencer. El artículo señalaba a Faro como la tercera persona en discordia, y desde entonces su nombre ha sido repetido en platós, redes y titulares.

Juan Faro: “No necesito la televisión ni la quiero”

Cansado de las especulaciones, el entrenador e influencer ha decidido hablar alto y claro. “Yo no he buscado esto. Lo que me molesta es que se esté diciendo que me interesa”, expresaba visiblemente indignado en sus redes. “No he filtrado nada. Ni quiero esto, ni busco la televisión, ni es mi mundo. No voy a salir en programas. No necesito la televisión ni la quiero”, insistía.

Sofíoa Suescun en una imagen compartida en redes sociales (Instagram).

Faro asegura que toda esta atención mediática le está generando problemas en su vida profesional. “Me está resultando bastante perjudicial todo este tinglado porque iba a lanzar un negocio referente a mi centro de entrenamiento y ahora no lo puedo lanzar. La gente se me va a echar encima”, explicaba. “Me lo tengo que comer y aguantar… hasta que todo esto pase”, añadía con resignación.

Redes sociales y silencio de la pareja

Mientras tanto, la curiosidad de los seguidores se ha centrado también en las interacciones en redes sociales. Pese a todo el revuelo, se ha podido comprobar que Juan Faro y Kiko Jiménez se siguen mutuamente en Instagram. Un detalle que, aunque no aclara nada, ha dado pie a múltiples interpretaciones.

En cambio, la situación con Sofía Suescun es diferente. Ni ella sigue a Faro ni él a ella en la red social, algo que muchos interpretan como un signo de distanciamiento total. Por el momento, ni Sofía ni Kiko han emitido ninguna declaración pública sobre la supuesta infidelidad, manteniendo el silencio ante la creciente expectación mediática.

Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

Este episodio ha colocado a Juan Faro en el centro de un foco que dice no querer, y ha reavivado una vez más la atención sobre una de las parejas más mediáticas del panorama televisivo. Lo que ocurra en los próximos días —si habrá declaraciones, desmentidos o confirmaciones— está todavía por ver. Pero lo cierto es que, por ahora, las únicas palabras directas han llegado de quien niega rotundamente haber buscado protagonismo: “No he filtrado nada y no quiero salir en televisión”.