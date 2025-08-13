Quién es Juan Faro, el ‘influencer’ que estuvo en la cárcel y al que se relaciona con Sofía Suescun

Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

Sofía Suescun está teniendo un verano agitado, y no por voluntad propia. A las declaraciones de su hermano Cristian, que ha arremetido contra ella y su pareja, Kiko Jiménez, ahora se suma la exclusiva de la revista Lecturas, que afirma en su portada que están “al borde de la ruptura” después de que el andaluz haya descubierto las citas secretas de Sofía con el influencer Juan Faro.

Debido a esta información Juan, de 38 años, vuelve a saltar al foco público, algo que no les es ajeno. El pasado 2024 se convirtió en uno de los nombres que más titulares acaparó, y no por algo positivo. Su trayectoria vital y profesional no ha dejado de girar desde que en 2017 decidió dejar su trabajo en la Policía Nacional, cuerpo al que pertenecía como agente en Castellón, para centrarse en su auténtica pasión: el culturismo, la creación de contenidos para redes sociales y los negocios vinculados al mundo fitness y al lujo.

Faro, campeón europeo y mundial de culturismo, construyó rápidamente una marca personal que le permitió hacerse un hueco entre los influencers de mayor alcance en España. Su actividad en redes sociales combina rutinas de entrenamiento, consejos de vida saludable, y una exposición constante de su afición por los coches de alta gama, el paracaidismo, los deportes extremos y los viajes. Ha fundado su propio gimnasio y una línea de ropa deportiva, además de poner en marcha sorteos de automóviles de lujo que generan un notable seguimiento por parte del público. En el ámbito de la inversión, también gestiona operaciones con criptomonedas que, según él mismo ha relatado, le reportan importantes beneficios.

En el plano personal y mediático, Juan Faro saltó definitivamente a la palestra tras su detención en 2024, cuando la policía le arrestó mientras iba a realizar un salto en paracaídas. Fue investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado al fraude fiscal y al narcotráfico. Su caso lo llevó a ingresar en la prisión de Estremera, en Madrid, donde permaneció 101 días. Según su propio testimonio en entrevistas, ese tiempo privado de libertad supuso un punto de inflexión en su vida: “Me salvó la vida estar solo en mi celda. Deseaba que llegaran las ocho de la tarde y que nos encerraran hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente”, explicó refiriéndose a cómo llegó a tocar fondo también emocionalmente durante su paso por prisión. Faro aseguró que desconocía el fundamento concreto de las acusaciones y que, una vez puesto en libertad sin fianza, pudo recuperar tanto su colección de coches como los fondos acumulados en criptomonedas.

El empresario siempre mantuvo que su detención se produjo en un momento en el que planeaba trasladar su residencia a Emiratos Árabes Unidos, país donde pretendía centralizar sus negocios y establecer allí su residencia fiscal. Añadía que nunca tuvo la intención de fugarse y que todo formaba parte de su estrategia empresarial de expansión internacional. Actualmente, aunque continúa siendo objeto de investigación, está centrado en el deporte y ha decidido relegar a un segundo plano su exposición pública en redes sociales.

La carta de amor de Sofía Suescun en medio de la polémica

La situación ha generado tal expectación que los propios protagonistas han optado por la discreción pública. Según Marta López, colaboradora de Telecinco, Faro “no quiere hablar” y actualmente “no tiene pareja”, aunque la colaboradora ha dejado entrever que existen indicios y pruebas de los encuentros con Sofía Suescun. De hecho, dejaba claro que los implicados “tienen que tener cuidado con desmentirlo porque creo que hay pruebas.”

Mientras Kiko Jiménez encajaba la difusión de esta información, Sofía publicaba en redes sociales una carta de apoyo y cariño dirigida a su pareja en la que hablaba de respeto, confianza y amor “del bueno”.

Por su parte, desde su salida de prisión, Juan Faro ha intentado mantener una vida más alejada de la atención mediática, aunque su actividad empresarial y su reputación en el mundo fitness continúan en activo. Pese a sus esfuerzos por reformular su imagen tras el escándalo judicial, el entorno mediático vuelve a ponerle en primer plano, esta vez por motivos personales relacionados con su vida privada.