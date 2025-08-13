España

Quién es Juan Faro, el ‘influencer’ que estuvo en la cárcel y al que se relaciona con Sofía Suescun

Gallego de nacimiento, Faro estuvo más de 100 días en prisión por cargos relacionados con blanqueo de capitales, fraude fiscal y narcotráfico

Alba García

Por Alba García

Guardar
Juan Faro en una imagen
Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

Sofía Suescun está teniendo un verano agitado, y no por voluntad propia. A las declaraciones de su hermano Cristian, que ha arremetido contra ella y su pareja, Kiko Jiménez, ahora se suma la exclusiva de la revista Lecturas, que afirma en su portada que están “al borde de la ruptura” después de que el andaluz haya descubierto las citas secretas de Sofía con el influencer Juan Faro.

Debido a esta información Juan, de 38 años, vuelve a saltar al foco público, algo que no les es ajeno. El pasado 2024 se convirtió en uno de los nombres que más titulares acaparó, y no por algo positivo. Su trayectoria vital y profesional no ha dejado de girar desde que en 2017 decidió dejar su trabajo en la Policía Nacional, cuerpo al que pertenecía como agente en Castellón, para centrarse en su auténtica pasión: el culturismo, la creación de contenidos para redes sociales y los negocios vinculados al mundo fitness y al lujo.

Faro, campeón europeo y mundial de culturismo, construyó rápidamente una marca personal que le permitió hacerse un hueco entre los influencers de mayor alcance en España. Su actividad en redes sociales combina rutinas de entrenamiento, consejos de vida saludable, y una exposición constante de su afición por los coches de alta gama, el paracaidismo, los deportes extremos y los viajes. Ha fundado su propio gimnasio y una línea de ropa deportiva, además de poner en marcha sorteos de automóviles de lujo que generan un notable seguimiento por parte del público. En el ámbito de la inversión, también gestiona operaciones con criptomonedas que, según él mismo ha relatado, le reportan importantes beneficios.

Juan Faro en una imagen
Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

En el plano personal y mediático, Juan Faro saltó definitivamente a la palestra tras su detención en 2024, cuando la policía le arrestó mientras iba a realizar un salto en paracaídas. Fue investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado al fraude fiscal y al narcotráfico. Su caso lo llevó a ingresar en la prisión de Estremera, en Madrid, donde permaneció 101 días. Según su propio testimonio en entrevistas, ese tiempo privado de libertad supuso un punto de inflexión en su vida: “Me salvó la vida estar solo en mi celda. Deseaba que llegaran las ocho de la tarde y que nos encerraran hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente”, explicó refiriéndose a cómo llegó a tocar fondo también emocionalmente durante su paso por prisión. Faro aseguró que desconocía el fundamento concreto de las acusaciones y que, una vez puesto en libertad sin fianza, pudo recuperar tanto su colección de coches como los fondos acumulados en criptomonedas.

El empresario siempre mantuvo que su detención se produjo en un momento en el que planeaba trasladar su residencia a Emiratos Árabes Unidos, país donde pretendía centralizar sus negocios y establecer allí su residencia fiscal. Añadía que nunca tuvo la intención de fugarse y que todo formaba parte de su estrategia empresarial de expansión internacional. Actualmente, aunque continúa siendo objeto de investigación, está centrado en el deporte y ha decidido relegar a un segundo plano su exposición pública en redes sociales.

Juan Faro en una imagen
Juan Faro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @juanfaro_pro)

La carta de amor de Sofía Suescun en medio de la polémica

La situación ha generado tal expectación que los propios protagonistas han optado por la discreción pública. Según Marta López, colaboradora de Telecinco, Faro “no quiere hablar” y actualmente “no tiene pareja”, aunque la colaboradora ha dejado entrever que existen indicios y pruebas de los encuentros con Sofía Suescun. De hecho, dejaba claro que los implicados “tienen que tener cuidado con desmentirlo porque creo que hay pruebas.”

Mientras Kiko Jiménez encajaba la difusión de esta información, Sofía publicaba en redes sociales una carta de apoyo y cariño dirigida a su pareja en la que hablaba de respeto, confianza y amor “del bueno”.

Noticias del día 13 de agosto del 2025

Por su parte, desde su salida de prisión, Juan Faro ha intentado mantener una vida más alejada de la atención mediática, aunque su actividad empresarial y su reputación en el mundo fitness continúan en activo. Pese a sus esfuerzos por reformular su imagen tras el escándalo judicial, el entorno mediático vuelve a ponerle en primer plano, esta vez por motivos personales relacionados con su vida privada.

Temas Relacionados

Sofía SuescunGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Una colombiana que vive en España dice que le encanta “cómo los españoles explican las cosas”: “Te ponen un espacio que dibujan en un tu mente”

La joven, que comparte en redes sus impresiones sobre la vida en el país, destaca la entonación, los gestos y expresiones como parte del encanto español al comunicarse

Una colombiana que vive en

La vida de Juan Urdangarin fuera de España: su trabajo en la empresa del yerno de Aznar, piso compartido y sin planes de volver

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin lleva varios meses residiendo en Reino Unido, donde ha construido una vida que poco tiene que ver a la que tenía en España

La vida de Juan Urdangarin

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

Las altas temperaturas ya superan los 25 grados durante la noche y los 40 grados durante el día. La Aemet explica que la ola de calor, probablemente, continúe hasta finales de mes

Las previsiones de la Aemet

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Tras siete años sin casa, una pareja con tres hijos menores se ha quedado sin la indemnización de 136.400 euros que solicitaban por daño moral, psicológico y económico

La Comunidad de Madrid vendió

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán en Lanzarote para abordar la crisis migratoria durante las vacaciones del presidente

En las últimas semanas, el Gobierno central inició el traslado a la península de 827 menores solicitantes de asilo, aunque el proceso avanza con lentitud y enfrenta obstáculos administrativos y políticos

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las previsiones de la Aemet

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

Pillados ‘in fraganti’ los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Más de 3,3 millones de contribuyentes aún esperan la devolución del IRPF: este es el plazo que tiene Hacienda para ingresarlo

“Este año será más difícil viajar con el Imserso, hay menos plazas y más demanda”: las agencias alertan de recargos y un descenso en la oferta

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

La inflación sube al 2,7% en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”