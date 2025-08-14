España encabeza el crecimiento económico en la eurozona durante el segundo trimestre de 2025

En esta imagen de archivo, turistas esperan sentados con sus maletas en un banco de la Plaza Mayor, en el centro de Madrid, el 29 de abril de 2024. (AP Foto/Bernat Armangue, archivo)

El Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona ha aumentado un 0,1% en el segundo trimestre, con España a la cabeza del crecimiento entre los países del euro, al registrar un incremento del 0,7%, igualada solo por Eslovenia. En comparación con el mismo periodo del año pasado, nuestro país ha experimentado una subida del 2,8%, el doble del conjunto de toda la zona euro (1,4%).

La segunda estimación, según los datos publicados este jueves por Eurostat, indica que el PIB conjunto de todos los estados de la Unión Europea ha subido un 0,2% entre abril y junio. En cuanto a los países de fuera de la zona euro, Rumanía ha liderado el crecimiento europeo con un incremento del 1,2%, seguido de Polonia (0,8%) y Bulgaria, que iguala a España en crecimiento con un 0,7%. Así, la economía europea muestra signos de ralentización en comparación con el primer trimestre del año.

España sobresale en un contexto de desaceleración económica en la eurozona

El informe de Eurostat señala que el crecimiento económico en la eurozona se ha frenado, si se compara con el avance obtenido de enero a marzo, cuando el PIB del área del euro aumentó un 0,6% y el de los Veintisiete un 0,5%. En términos interanuales, la economía del área del euro ha crecido un 1,4% y la de la Unión Europea, un 1,6%, situándose una décima por encima de los registros del trimestre anterior.

España ha destacado como el país de la eurozona con el mayor crecimiento trimestral, después de mejorar una décima el registro de 0,6% alcanzado en el periodo previo. Esta evolución difiere de la tendencia en otras grandes economías, especialmente de Alemania e Italia, cuyos PIB han caído un 0,1% tras haber subido un 0,3% durante el primer trimestre.

Países Bajos también ha experimentado una desaceleración, pasando del 0,3% anterior al 0,1% en este nuevo periodo, mientras que Francia avanzó hasta un 0,3%, dos décimas más que en el primer trimestre. Únicamente Irlanda, que ha registrado una reducción de su PIB del 1%, la mayor de toda la Unión Europea, junto con Alemania e Italia, han experimentado una disminución de su actividad económica durante el segundo trimestre en comparación con el anterior, mientras que en Finlandia la economía ha permanecido estable.

Entre los países que integran la UE, además de los mencionados, Rumanía y Polonia, Bulgaria y Eslovenia, que se han situado a la par de España, con crecimientos del 0,7%. Les siguieron Portugal (0,6%), Estonia y Chipre (0,5% ambos), y Hungría (0,4%).

Alcanza máximos de 1,668 billones, aunque el Ejecutivo espera que se reduzca para finales de año (Fuente: Europa Press).

El empleo mejora moderadamente dentro de la eurozona y la Unión Europea

Junto al crecimiento económico, el empleo también ha mostrado una evolución positiva durante el segundo trimestre del año. El número de personas ocupadas ha aumentado un 0,1% en la eurozona y en el conjunto de la UE respecto al trimestre previo. Entre enero y marzo, la tasa de ocupación ascendió un 0,2% en la zona euro, mientras que en los Veintisiete se había mantenido estable.

En la comparativa interanual, la tasa de empleo ha crecido un 0,7% tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión, igualando el registro de los tres meses anteriores en el caso de los países que usan el euro y situándose tres décimas por encima en la media europea.

Eurostat atribuye estas cifras a la recuperación gradual de la actividad, aunque las disparidades entre los países reflejan dinámicas nacionales diversas y la persistencia de factores que afectan de manera desigual al crecimiento y al mercado laboral dentro del bloque europeo.

*Con información de EFE.