BBVA recurre ante el Supremo la condición del Gobierno que bloquea su fusión con Sabadell

BBVA lleva ante el Supremo la decisión del Gobierno que pretende impedir su fusión con Sabadell . (Montaje Infobae España/Europa Press)

BBVA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la exigencia del Gobierno que le obliga a mantener la independencia de Banco Sabadell en caso de que avance la opa lanzada sobre la entidad. El objetivo del Ejecutivo era impedir cualquier proceso de fusión, al menos durante los próximos tres años, según confirmaron fuentes del banco a la agencia EFE.

El pasado 15 de julio, la entidad vasca formalizó ante el Supremo la impugnación de la resolución del Consejo de Ministros adoptada tres semanas antes, que establece una serie de condiciones para autorizar la operación.

El grupo financiero desafía así la decisión del Ejecutivo, que imponía que el BBVA debía mantener a Sabadell como firma independiente durante un periodo inicial de tres años, con posibilidad de extensión por dos años adicionales. Esta restricción obstaculiza el plan de fusión impulsado por la dirección presidida por Carlos Torres.

*Noticia en ampliación.