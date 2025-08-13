Una recién nacida permanece durante horas en la playa bajo el sol y sufre quemaduras: es rescatada por un médico que estaba de vacaciones

(Europa Press)

Las autoridades de Jesolo, una localidad al noreste de Venecia, en Italia, investigan el caso de una recién nacida que permaneció varias horas expuesta al sol en una playa de la zona de Pineta, poniendo en grave riesgo su vida. El incidente se produjo en un tramo frecuentado por familias, cuando una turista advirtió la presencia de la menor en condiciones alarmantes.

La bebé, de apenas un mes y medio de vida, fue trasladada de urgencia a un hospital especializado en Padua después de que un médico de vacaciones en la localidad veneciana advirtiera su delicado estado. Según relataron testigos, “su piel ya estaba quemada por el sol”. Quienes presenciaron el rescate aseguraron que la intervención de este médico resultó decisiva para salvarle la vida. El personal sanitario del servicio de urgencias se desplazó rápidamente al lugar, alertado por la preocupación de los bañistas.

Las primeras valoraciones médicas constataron que la niña sufría quemaduras provocadas por la exposición prolongada a los rayos del sol “aparentemente sin ninguna crema solar”, lo que desencadenó una situación de emergencia. “La recién nacida está ingresada en un centro pediátrico especializado de Padua; su estado sigue siendo grave, aunque ya no se considera que haya un riesgo inminente para su vida”, detalló el medio italiano Il Messaggero.

De acuerdo con este medio, varios testigos narraron que “la niña lloraba, probablemente por el dolor, y ya presentaba la piel del rostro y de otras partes expuestas de su cuerpo de un tono violáceo”. La intervención médica se vio inicialmente obstaculizada por la “reticencia de la madre a dejarla ir, quizá porque no comprendía del todo la gravedad de la situación y temía que se la llevaran”. No obstante, tras ser convencida, la madre permitió el traslado de la niña, que fue llevada en primer término al hospital de San Donà di Piave para una evaluación inicial, antes de ser transferida a Padua.

La familia implicada, con tres hijos, se encontraba en la playa aprovechando el clima después de un inicio de mes menos concurrido. Las investigaciones abiertas buscan esclarecer las posibles responsabilidades de la madre, aunque las primeras informaciones apuntan que “no se trataría de un abandono de menores”, dado que la madre permanecía cerca de la bebé.

Las quemaduras solares son más graves en los bebés

De acuerdo con la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), la incidencia de melanoma cutáneo ha crecido en España cerca de un 50% durante la última década, superando los 8.000 diagnósticos anuales. Y según cuenta la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), una sola quemadura solar durante la infancia puede duplicar la probabilidad de sufrir cáncer de piel en la adultez. Por ello, la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha lanzado su campaña Euromelanoma 2025, que lleva el lema ‘El cáncer de piel en nuestros niños es una amenaza creciente’, para tratar de concienciar sobre los riesgos de la exposición solar, remarcando la necesidad de aplicar medidas preventivas desde edades tempranas.