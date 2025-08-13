España

Una recién nacida permanece durante horas en la playa bajo el sol y sufre quemaduras: es rescatada por un médico que estaba de vacaciones

La niña está ingresada en un centro pediátrico en estado grave

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
(Europa Press)
(Europa Press)

Las autoridades de Jesolo, una localidad al noreste de Venecia, en Italia, investigan el caso de una recién nacida que permaneció varias horas expuesta al sol en una playa de la zona de Pineta, poniendo en grave riesgo su vida. El incidente se produjo en un tramo frecuentado por familias, cuando una turista advirtió la presencia de la menor en condiciones alarmantes.

La bebé, de apenas un mes y medio de vida, fue trasladada de urgencia a un hospital especializado en Padua después de que un médico de vacaciones en la localidad veneciana advirtiera su delicado estado. Según relataron testigos, “su piel ya estaba quemada por el sol”. Quienes presenciaron el rescate aseguraron que la intervención de este médico resultó decisiva para salvarle la vida. El personal sanitario del servicio de urgencias se desplazó rápidamente al lugar, alertado por la preocupación de los bañistas.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Las primeras valoraciones médicas constataron que la niña sufría quemaduras provocadas por la exposición prolongada a los rayos del sol “aparentemente sin ninguna crema solar”, lo que desencadenó una situación de emergencia. “La recién nacida está ingresada en un centro pediátrico especializado de Padua; su estado sigue siendo grave, aunque ya no se considera que haya un riesgo inminente para su vida”, detalló el medio italiano Il Messaggero.

De acuerdo con este medio, varios testigos narraron que “la niña lloraba, probablemente por el dolor, y ya presentaba la piel del rostro y de otras partes expuestas de su cuerpo de un tono violáceo”. La intervención médica se vio inicialmente obstaculizada por la “reticencia de la madre a dejarla ir, quizá porque no comprendía del todo la gravedad de la situación y temía que se la llevaran”. No obstante, tras ser convencida, la madre permitió el traslado de la niña, que fue llevada en primer término al hospital de San Donà di Piave para una evaluación inicial, antes de ser transferida a Padua.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

La familia implicada, con tres hijos, se encontraba en la playa aprovechando el clima después de un inicio de mes menos concurrido. Las investigaciones abiertas buscan esclarecer las posibles responsabilidades de la madre, aunque las primeras informaciones apuntan que “no se trataría de un abandono de menores”, dado que la madre permanecía cerca de la bebé.

Las quemaduras solares son más graves en los bebés

De acuerdo con la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), la incidencia de melanoma cutáneo ha crecido en España cerca de un 50% durante la última década, superando los 8.000 diagnósticos anuales. Y según cuenta la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), una sola quemadura solar durante la infancia puede duplicar la probabilidad de sufrir cáncer de piel en la adultez. Por ello, la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha lanzado su campaña Euromelanoma 2025, que lleva el lema ‘El cáncer de piel en nuestros niños es una amenaza creciente’, para tratar de concienciar sobre los riesgos de la exposición solar, remarcando la necesidad de aplicar medidas preventivas desde edades tempranas.

Temas Relacionados

ItaliaSucesosSucesos EspañaHospitalesMédicosCalorOla de CalorNiñosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia de Heike y Butch, un perro y una aventurera que viajan juntos por el mundo: “No tenía ni idea de cómo este cachorrito cambiaría mi vida”

La mujer alemana y un cachorro rescatado en México se convirtieron en inseparables compañeros que han visitado más de 104 países

La historia de Heike y

Un oncólogo se lleva a sus pacientes con cáncer al mar en su velero y les ayuda a escapar de la rutina: “Al principio pensaron que estaba loco”

Javier Carrasco, médico del Gran Hospital de Charleroi, ha puesto en marcha una iniciativa pionera que permite a los pacientes desconectar de la rutina hospitalaria

Un oncólogo se lleva a

Un psicólogo explica los cuatro tipos de autoestima que existen: “Hay personas que se hunden con el más mínimo error”

El experto explica cómo la forma en que nos valoramos afecta directamente a nuestras emociones, relaciones y forma de afrontar la vida

Un psicólogo explica los cuatro

Mercedes Milá se confiesa sobre su vida laboral: “Estuve cuatro años sin trabajar porque decían que era demasiado conflictiva”

La periodista ha acudido al espacio ‘Pasar sin llamar’, presentado por Inés Hernand, y ha hablado de sus inicios en la profesión

Mercedes Milá se confiesa sobre

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son algunos de los comentarios que los franceses le han dicho. La mayoría están basados en estereotipos culturales sobre los españoles

Un español cuenta las tres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español cuenta las tres

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”