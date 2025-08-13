España

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

Las altas temperaturas ya superan los 25 grados durante la noche y los 40 grados durante el día. La Aemet explica que la ola de calor, probablemente, continúe hasta finales de mes

Por Guillermo Urquiza

La ola de calor alcanza récords históricos durante el mes de agosto en España. De esto informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según sus informes del clima, los días 11 y 12 de este mes, el lunes y martes, batieron récords históricos de calor. Además, los pronósticos para el resto del mes apuntan que las altas temperaturas continuarán constantes, prolongando la ola de calor hasta, según la Aemet, el 18 de agosto. Atendiendo a su comunicado, se trata del mes más caluroso desde que hay registros. “No hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y el 20 de agosto tan cálido como el de 2025″, declararon recientemente.

Diagnóstico y previsiones

Este martes martes, 165 estaciones de la Aemet superaron o igualaron los 40 grados de máxima. Durante esa misma jornada, la estación de Badajoz Universidad (Badajoz) alcanzó a las 13:50 una temperatura de 45,5 °C, mientras que en Tablada (Sevilla) se registraron 45,2 °C a las 14:20.

La madrugada de este miércoles también ha sido especialmente calurosa: en el mismo observatorio de Sevilla la mínima no bajó de 29,8 °C y en Villarrasa (Huelva) se quedó en 29,7 °C. Además, se produjeron lluvias acompañadas de tormenta en distintos puntos de la península, concentrándose sobre todo en áreas de montaña, aunque también afectaron a zonas llanas y regiones donde el calor era muy intenso.

Un hombre se refresca en
Un hombre se refresca en una fuente. (María José López / Europa Press)

No obstante, durante la mañana y la tarde del miércoles las temperaturas nos darán un breve descanso. No se ha activado el aviso rojo por calor extremo en ninguna región, aunque Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y Canarias permanecen bajo aviso naranja por riesgo importante.

La ola de calor bate
La ola de calor bate récords históricos (Agencias de gobierno)

“Habrá un descenso térmico transitorio y se formarán tormentas en el norte y centro de la península, con granizo y vientos intensos”, aclaran los especialistas.

Aunque las máximas tenderán a moderarse algo, sobre todo en la vertiente cantábrica, todavía se alcanzarán los 40 °C en áreas de Extremadura, el oeste andaluz y zonas de Castilla-La Mancha.

De cara al jueves, las temperaturas volverán a subir y se mantendrán muy elevadas hasta el lunes, con valores que podrían superar los 40 °C o incluso los 42 °C en amplias zonas del este y sur peninsular. En España, el episodio de calor intenso ya se prolonga once días, con noches en las que los termómetros no bajan de 25 °C y jornadas de luz en las que se superan con frecuencia los 40 °C en buena parte del territorio.

¿Cómo identifica la Aemet una ola de calor?

Atendiendo a la metodología de trabajo de la Aemet, su riguroso diagnóstico de calor somete a escrutinio las condiciones meteorológicas de nuestro país para proporcionar datos reales y contrastados de la situación del clima. Según la Amet, esta ola de calor, por ejemplo (que podría extenderse hasta el 18 de agosto) es considerada como tal cuando, durante tres días seguidos o más, al menos el 10% de las estaciones registran máximas por encima del percentil 95%. Este valor del percentil 95 representa, para cada estación, un umbral de temperatura muy elevado: corresponde a la temperatura más baja entre los días más cálidos del periodo de referencia.

La cotidianeidad de las personas
La cotidianeidad de las personas se ve afectada por las temperaturas extremas. La AMET proporciona diagnóstico y previsiones (Europa Press)

Este método, por lo tanto, combina tres elementos fundamentales: grado de intensidad (temperaturas excepcionalmente altas), tiempo de duración (mínimo tres días) y densidad del territorio afectado (al menos algo más del 10% del país).

