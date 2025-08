En mapa de alertas de la Aemet se tiñe de amarillo y naranja ante la ola de calor que deja noches tórridas y máximas de 43ºC

Varias personas pasan, al atardecer, sobre la Pasarela del Voluntariado, en Zaragoza, a 3 de agosto de 2025. (EFE/Javier Belver)

La segunda ola de calor del verano ha llegado dejando los termómetros cerca de los 43 grados en el suroeste de la península. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Badajoz se llegaron a marcar 43,4 grados durante la primera jornada del episodio de temperaturas extremas. Por debajo, pero en el top 10 de máximas del pasado domingo, quedan: Montoro (Córdoba) con 42,7 grados; Mérida (Badajoz) con 42,6 grados; Bailén (Jaén), Almadén (Ciudad Real) y El Travieso (Sevilla) con 42,5 grados los tres municipios. Este escenario no se aleja del que se espera para este lunes, en el que el calor empezará a engullir la parte de la península que ayer se libraba de las altas temperaturas que está dejando la presencia de una dorsal térmica.

La Aemet, que proyectaba el posible fin de la ola de calor para el jueves, pero que lo ha prolongado hasta, al menos, el domingo, ha teñido de amarillo y naranja el mapa de alertas ante las temperaturas que se esperan para esta jornada. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, el nivel máximo de alerta es naranja, que implica riesgo importante y que permanecerá activo durante las horas centrales del día. En Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, el nivel de riesgo que se activara es el amarillo, que implica riesgo.

Una semana de “valores anormalmente cálidos”

El aviso especial más reciente de la Aemet contempla que la situación se mantenga igual el martes y el miércoles. Se espera que continúen los “valores anormalmente cálidos” en la mitad sur de la península, con máximas similares a las del lunes. “Si bien las temperaturas descenderán de forma significativa en el norte peninsular el martes para volver a ascender el miércoles”, apuntan en el documento. Durante estas jornadas se espera alcanzar los 40 grados en las principales depresiones del nordeste y, nuevamente, del sudeste (donde se volvería a superar los 42 grados en los entornos del Guadiana y Guadalquivir), sin descartarlos en zonas bajas de la meseta norte.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El jueves aumenta la incertidumbre respecto a la ola de calor. “Este día las temperaturas probablemente sigan subiendo, de manera más probable en el tercio oriental peninsular”, indican. No obstante, son prudentes ante el pronóstico: “Con la información actual, el escenario más probable es que el viernes las temperaturas desciendan en el Cantábrico, pero que volvieran a subir por el oeste peninsular, de manera que este episodio de ola de calor se mantendría, al menos, hasta el próximo fin de semana”.

De cara a finales de la semana, lo más probable es que los 38 grados se superen en buena parte del interior de la mitad sur peninsular, pero también en las depresiones del nordeste y meseta Norte. El organismo público tampoco los descarta en el sur de Galicia, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares. “Sería posible que las zonas donde se superen los 42 ºC sean más extensas en el Guadalquivir y Guadiana que en las jornadas anteriores, sin descartar que se pudieran alcanzar de manera más local en el Tajo y, en menor medida, en el Ebro”, añaden.

Noches tropicales y tórridas

El ascenso de las temperaturas mínimas no será tan extendido y acusado, pero sí será suficiente para que las temperaturas nocturnas sean significativas. No se espera que bajen de entre 23 y 25 grados en zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo. A partir del jueves, también podrían darse en el cuadrante suroeste e incluso en el valle del Ebro. De este modo, podrían darse noches tropicales, que son aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados y noches tórridas, en las que la mínima está en los 25 grados;