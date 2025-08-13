España

El método 50 - 30 - 20 que te ayuda a ahorrar cada mes

La regla propuesta por la economista Elizabeth Warren permite distribuir los ingresos en distintas categorías, facilitando el control del gasto

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una calculadora y una libreta
Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)

Conseguir gestionar de forma eficiente los ahorros personales no tiene por qué ser un proceso complicado. El método 50 - 30 - 20, recomendado por expertos en finanzas, permite distribuir los ingresos mensuales, manteniendo el control sobre el gasto y favoreciendo la capacidad de ahorrar de manera sostenida.

Antes de aplicar cualquier sistema, es fundamental saber cuánto se ahorra realmente cada mes. Según explican desde el blog italiano Ange News, “saber con exactitud cuánto se consigue ahorrar cada mes es uno de los pilares fundamentales para una gestión financiera consciente y tranquila”. Este cálculo se realiza mediante una fórmula sencilla: (Ingresos – Gastos) / Ingresos x 100

De este modo, si los ingresos mensuales ascienden a 2.000 euros y los gastos totales suman 1.500 euros, el ahorro efectivo es de 500 euros y la tasa de ahorro se sitúa en el 25%. Esto refleja que una cuarta parte de los ingresos queda reservada para imprevistos o proyectos de futuro. El porcentaje aumentará si suben los ingresos o se reducen los gastos, de ahí la importancia de revisar cada cierto tiempo en qué y cómo gastamos nuestro dinero.

Método 50 - 30 - 20: organización simple para tus finanzas

La regla del 50 - 30 - 20 se ha popularizado como una de las formas más eficaces para presupuestar sin complicaciones, gracias a su capacidad para dividir los recursos en bloques fáciles de identificar y mantener bajo control. Se atribuye este método a la economista Elizabeth Warren, quien propone dividir los ingresos netos mensuales del siguiente modo:

  • 50% para necesidades: se incluyen aquí el alquiler o hipoteca, alimentación, suministros básicos y todo lo imprescindible para mantener el nivel de vida habitual.
  • 30% para deseos y ocio: en este apartado se agrupan los gastos en entretenimiento, viajes, aficiones y compras personales.
  • 20% para ahorros e inversiones: esta cantidad se destina a la cuenta de ahorro, a inversiones o a objetivos a largo plazo.

Este sistema hace que el usuario limite de forma automática los gastos superfluos y asegure al menos un 20% de sus ingresos para ahorros. Por ejemplo, con un ingreso mensual de 1.800 euros, el resultado sería destinar 900 euros a necesidades, 540 euros a deseos y dejar 360 euros para el ahorro.

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro en el 4,8% de su renta disponible bruta, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en igual periodo de 2024, cuando se situó en el 6,4%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: europapress / ebs)

Tecnología y herramientas digitales para un seguimiento eficaz

El uso de aplicaciones de control de gastos, hojas de cálculo y agendas digitales ayuda a clasificar los movimientos de dinero, agrupar los gastos por categorías y revisar en cualquier momento si se están cumpliendo los porcentajes deseados. Muchas de estas herramientas ofrecen calculadoras específicas para el método 50 - 30 - 20 donde se pueden añadir los ingresos netos y los gastos principales, obteniendo una distribución instantánea de las finanzas. 

Actualizar regularmente el registro de ingresos y gastos es imprescindible para disponer de datos reales y tomar decisiones informadas. Tras uno o dos meses de seguimiento, es posible analizar el progreso, calcular medias y corregir desviaciones para alcanzar los objetivos marcados.

Construir nuevos hábitos de ahorro

Una de las mayores ventajas de aplicar la regla 50 - 30 - 20 es que, aumenta la conciencia sobre los propios hábitos financieros. Saber con precisión la cantidad ahorrada y analizar la eficacia de las decisiones adoptadas permite modificar rápidamente los hábitos si los resultados no cumplen las expectativas.

En el caso de que la tasa de ahorro se mantenga baja, es recomendable revisar los gastos recurrentes, comparar tarifas de servicios y suscripciones, establecer límites concretos en categorías como ocio o tecnología, y sobre todo, apartar automáticamente una cantidad fija de ahorro al recibir el salario. Estos pasos contribuyen a reforzar la mentalidad de ahorro y facilitan la consecución de metas financieras a largo plazo, proporcionando mayor estabilidad y tranquilidad.

Temas Relacionados

AhorroFinanzas personalesAplicaciones financierasCalculadora financieraIngresosGastosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Improcedente el despido de un visitador médico de ISDIN al que un detective atribuía solo 5 de las 51 visitas que declaró

Ahora la empresa tiene que elegir entre readmitirle o pagarle una indemnización de 118.000 euros

Improcedente el despido de un

La DGT instala dos nuevos radares en Galicia: cómo son y en qué carreteras se encuentran

La tecnología de estos dispositivos está basada en la grabación continua y el análisis automatizado de matrículas y tiempos de paso, lo que permite gestionar un volumen elevado de datos y tramitar las denuncias de forma eficiente

La DGT instala dos nuevos

Los tres alimentos prohibidos si tienes hígado graso, la enfermedad que sufren 10 millones de personas en España

El sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 o el colesterol alto son algunos factores de riesgo de esta condición hepática

Los tres alimentos prohibidos si

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 13 de agosto

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Tipo de cambio: precio del

Previsión del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 13 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión del clima en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un visitador médico de ISDIN al que un detective atribuía solo 5 de las 51 visitas que declaró

La DGT instala dos nuevos radares en Galicia: cómo son y en qué carreteras se encuentran

Mensajes sexuales, propuestas indecentes y robo de imágenes: el lado oscuro de Vinted que sufren miles de usuarias en España y Europa

Qué es el ‘Spawnismo’, un fenómeno que surgió a raíz de los videojuegos y que usan los “depredadores” para manipular a los niños

Canarias activa su puente digital con África: un cable submarino conectará el archipiélago con Marruecos

ECONOMÍA

Así cotizan las vacaciones: qué

Así cotizan las vacaciones: qué pasa con los días no disfrutados y cómo afectan a la jubilación o el paro

Así invierten los catalanes: en Girona arriesgan, en Lleida ahorran, en Barcelona diversifican y en Tarragona gusta el ‘ladrillo’

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 agosto

Una española vuelve de vivir en EEUU y cuenta que su inquilino no se va de su casa pese a avisarle con tiempo: qué dice la ley

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”