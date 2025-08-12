Nueva muerte por trabajar al sol con más de 40º: un temporero pierde la vida en Lleida en plena ola de calor

Imagen de archivo de temporeros trabajando en el campo. (Europa Press)

El calor mata. Y más cuando no nos podemos proteger de él. Este martes España suma una nueva muerte en plena ola de calor. Tras el fallecimiento de un joven de 21 años y una mujer de 61, este martes los Mossos d’Esquadra han confirmado que un temporero, vecino de Lleida y de origen rumano, ha perdido la vida cuando trabajaba en el campo a más de 40 grados.

El hombre comenzó a sentirse indispuesto y experimentó un mareo antes de desplomarse, según ha informado Cadena Ser. Las autoridades han señalado que la autopsia será determinante para esclarecer las causas exactas del fallecimiento y establecer si se trató de un accidente laboral vinculado a las condiciones meteorológicas extremas.

La muerte de este trabajador agrícola se produce en un contexto de creciente preocupación por la exposición de los temporeros a temperaturas elevadas durante la campaña de recogida de fruta. En la tarde del lunes, el termómetro en Alcarràs rozó los 41 grados , una cifra que, según los registros, representa uno de los valores más altos alcanzados en la zona durante el verano.

La policía catalana ha iniciado las diligencias correspondientes y permanece a la espera de los resultados forenses para determinar si la ola de calor fue el factor desencadenante del deceso. La investigación también busca esclarecer si se cumplieron las medidas de prevención de riesgos laborales exigidas en situaciones de temperaturas extremas.

