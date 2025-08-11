España

El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que impide los rezos a la comunidad musulmana en los polideportivos de Jumilla

El Ejecutivo considera que la medida atenta contra la libertad religiosa y que las razones esgrimidas por las formaciones políticas que han impulsado el veto “no se sustentan”

María García Arenales

Por María García Arenales

Guardar
Dos hombres de origen marroquí
Dos hombres de origen marroquí pasean por Jumilla, Murcia. (EFE/Marcial Guillén)

El Gobierno ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) la anulación del acuerdo que impide a la comunidad musulmana el uso de las instalaciones deportivas municipales para sus rezos, al considerar que esta medida vulnera la libertad religiosa. Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

El Gobierno afirma que “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana, según informa la agencia Efe.

Además, considera que el acuerdo adoptado supone también una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general. “No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, indica el requerimiento.

El requerimiento se ha enviado esta mañana con un informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado en la red social X que “ante la intolerancia no hay medias tintas”. “PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional”.

Impulsada por Vox y apoyada por el PP

La polémica moción que impide la celebración pública del rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en Jumilla, localidad de unos 27.000 habitantes con una amplia comunidad musulmana, fue impulsada por el único concejal de Vox en el ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, pero contó con el respaldo del Partido Popular, que gobierna en minoría en la localidad gracias al concejal ultraderechista. El PP introdujo enmiendas de forma que la moción prohíbe celebrar “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento” en instalaciones deportivas, donde se solían congregar unos 1.500 vecinos musulmanes para rezar.

La medida fue aprobada pese a que, según las autoridades, en la localidad no existen problemas de convivencia ni conflictos significativos. Se trata de un pueblo donde los comercios tradicionales se mezclan con barberías o tiendas de alimentación magrebíes y en el que la pluralidad cultural se percibe como parte del día a día.

El veto no solo ha provocado preocupación entre la comunidad musulmana, sino “una gran decepción”, al percibir cómo “la protección de derechos mínimos puede desaparecer de un día para otro”, según explicó a este medio Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que teme que pueda haber medidas similares en otros puntos del país. La medida también ha sido rechazada por diferentes partidos, organizaciones no gubernamentales y otros colectivos sociales, e incluso por la Conferencia Episcopal Española, tradicionalmente alineada con posiciones conservadoras, de forma que los obispos han recordado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, y si las restricciones buscan proteger el bien común, añaden, “se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”.

Una agresión a un jubilado desató una ola de violencia y disturbios racistas en Torre Pacheco. ¿Qué está ocurriendo?

Cabe recordar que el veto de PP y Vox en Jumilla llegó apenas unos días después de los sucesos ocurridos en Torre Pacheco, una localidad también murciana que se convirtió en julio en el epicentro del odio racista de toda España. El detonante fue la agresión a un jubilado de esta localidad de unos 40.000 habitantes por parte de un grupo de jóvenes, que desencadenó enfrentamientos entre vecinos, grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí.

(Con información de la agencia Efe)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaMurciaPPVoxGobierno de EspañaRacismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días

Más de mil euros por

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

El derecho de adquisición preferente suele pasar desapercibido en los acuerdos de arrendamiento, pero su omisión o inclusión puede ser clave para ambas partes

El consejo de un experto

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

El inversor Pau Antó desmiente teorías conspirativas y atribuye el encarecimiento del alquiler a la combinación de escasez de oferta, aumento de la demanda

Por qué el precio del

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

El local dispone de una amplia variedad de productos de electrónica, videojuegos, libros y música

Una de las tiendas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de mil euros por

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: Desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

ECONOMÍA

El consejo de un experto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 11 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de agosto

Dos de cada tres compradores de segundas viviendas prefieren disfrutar de ellas en vez de ponerlas en alquiler

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol