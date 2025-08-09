España

Dos mujeres casadas con el mismo hombre se disputan su fortuna de más de 2 millones de euros

Ambos matrimonios se celebraron en una capilla de Las Vegas, sin haberse divorciado de su primer enlace

Por Enzo Iriarte

La viuda de Dinsdale desconocía que su esposo no se había divorciado de su primer matrimonio

Cuando James Dinsdale, contador, murió a los 55 años a causa de un cáncer en octubre de 2020, su pareja más reciente, la señora Margaret Dinsdale, de 41 años, pensó que heredaría, junto al hijo del difunto, el patrimonio de 2.078.100 euros como parientes más cercanos.

Lo que no se esperaba la señora Dinsdale, esteticista, era descubrir que su difunto marido se había casado en 2012 con la doctora Victoria Fowell, una dentista de 53 años, y que nunca se habían divorciado. Con lo cual, Fowell se convirtió en la heredera bajo las leyes de sucesión estadounidenses, haciendo que el matrimonio de la señora Dinsdale, celebrado en 2017, fuera nulo, dejándola a ella sin derecho de heredar la cuantiosa suma de su esposo.

Ambos matrimonios se produjeron casi en el mismo lugar, en una capilla de bodas de Las Vegas. Ahora, las dos mujeres se encuentran en una batalla legal en el Tribunal Superior, después de que la última esposa presentara una reclamación por el dinero de su difunto esposo, alegando que es ella quien debería ser tratada como la “esposa”.

El abogado de la señora Disndale, Jonathan Davey KC, dijo que su clienta había conocido al difunto marido en 2008 y que, antes de comenzar una relación amorosa en 2014, eran amigos, pero ella desconocía que su pareja aún se encontraba casado.

En una audiencia preliminar de la causa, el juez del Tribunal Superior, James Brightwell, aseguró haber escuchado que el difunto creó un negocio de desarrollo inmobiliario, dejando un patrimonio valuado en esos más de dos millones de euros que se encuentran en disputa. Como el señor Dinsdale no había hecho testamento antes de su muerte, el capital se dividirá entre su hijo, William Dinsdale, de 28 años, y su primera esposa, la doctora Fowell.

Por su parte, el abogado de la señora Dinsdale, alegó que no había ninguna evidencia de que su defendida estuviera al tanto de que el matrimonio con la anterior pareja aún fuera válido cuando se casaron en 2017: “Ella entendió que el casamiento entre el fallecido y el Dr. Fowell había terminado algún tiempo antes de que comenzara la relación entre el fallecido y el demandante”, añadió.

Por este motivo, la señora Dinsdale ha presentado una reclamación ante el tribunal por una “disposición razonable” equivalente al menos a la mitad del patrimonio de dos millones de euros que dejó su esposo. Además, su abogado explicó que ella había cuidado de su marido las 24 horas del día durante los últimos momentos de su lucha contra el cáncer y que era su principal cuidadora. La pareja llevaba seis años junta y la viuda dependía económicamente de él, ya que dejó su trabajo durante su matrimonio.

El juez le otorgó a la viuda una parte del patrimonio para pagar facturas

En relación a la doctora Fowell, el abogado de la señora Dinsdale aseguró que no padece ninguna “necesidad financiera” y que su difunto esposo le había proporcionado una propiedad y una suma global de más de 2,3 millones de euros después de que finalizase su relación.

Por su parte, el tribunal alegó que la señora Dinsdale ya había recibido más de 430.000 euros del patrimonio de su difunto esposo, algo que su abogado negó, afirmando que su defendida únicamente había recibido 23.000 euros de su pensión.

El juez de la causa asignó a la señora Dinsdale 57.725 euros del patrimonio para ayudarla a cubrir las facturas y pagar a los abogados mientras avanzase la causa. Además, añadió que no discutiría si la última mujer del difunto debía ser considerada “una esposa” y que debería haber una audiencia futura sobre cómo debía dividirse el patrimonio entre ambas mujeres y su hijo.

