Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

El Ayuntamiento evita pronunciarse sobre el fondo de la cuestión porque insiste en que los hechos investigados ocurrieron en el ámbito privado

Daniel Malagón

Daniel Malagón

Imagen de archivo del concejal
Imagen de archivo del concejal de Juventud de Catarroja, Miguel Verdeguer.

El concejal socialista de Catarroja Miquel Verdeguer Mesado, ha renunciado a su cargo después de que se abriera una investigación judicial en su contra por una denuncia de agresión sexual a un menor.

En un comunicado difundido en redes por el propio consistorio, la dimisión responde a la voluntad expresa del edil y el Ayuntamiento la considera “conveniente” para no interferir en el funcionamiento ordinario de la administración local, dada su condición de investigado.

Según el diario ABC, la denuncia que ha motivado la apertura del procedimiento judicial se relaciona con una fiesta reciente en la que Verdeguer participó junto a su esposa y otros familiares. Tras la presentación de la acusación, el concejal fue arrestado y, posteriormente, puesto en libertad.

El Ayuntamiento ha insistido en que los hechos investigados ocurrieron en el ámbito privado y no guardan relación con las funciones públicas desempeñadas por el edil, por lo que ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, remitiendo cualquier valoración a la autoridad judicial competente. En el organigrama municipal, Verdeguer tenía bajo su responsabilidad las áreas de Patrimonio, archivo e inventario; Fiestas; Infancia, adolescencia y juventud.

El consistorio ha querido destacar la dedicación y el esfuerzo del exconcejal durante su etapa en la corporación, haciendo especial mención a su labor tras la catástrofe de la riada provocada por la DANA el 29 de octubre. En palabras del comunicado, “agradecen la dedicación y el esfuerzo que el señor Verdeguer ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de esta Corporación, especialmente después del vivido en nuestro municipio el 29-O”.

Noticia en ampliación

