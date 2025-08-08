España

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales

Varias dotaciones de bomberos continúan trabajando en el lugar para asegurar la extinción completa del fuego, según ha informado el Cabildo Catedral

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

La Mezquita-Catedral de Córdoba. (Turismo Mezquita-Catedral)
La Mezquita-Catedral de Córdoba. (Turismo Mezquita-Catedral)

Un incendio declarado en la noche de este viernes ha afectado a la Mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más importantes de España y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1984.Según recoge la agencia EFE, el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez, informó pasadas las 22h que el fuego había quedado extinguido.

El fuego ha afectado especialmente a las partes más elevadas de la mezquita

El fuego comenzó poco después de las 21.00 horas, localizándose inicialmente en una de las capillas de las naves de Almanzor, espacio que se utilizaba como almacén de parte de la maquinaria empleada en el templo. Por el momento, no se han determinado las causas concretas que han originado las llamas. El incendio se propagó rápidamente desde el interior hasta las cubiertas superiores del edificio, lo que obligó a una intervención urgente de los servicios de emergencia. Tres dotaciones de bomberos se trasladaron de inmediato al monumento para intentar frenar el avance de las llamas.

Las fuentes del Cabildo Catedral han explicado que alrededor de las 22.00 horas el fuego quedó “acotado” y en fase de “extinción”. A esta hora, los bomberos permanecían en el lugar verificando que el incendio se apagaba por completo y revisando las zonas más afectadas, que corresponden a las partes más elevadas de la mezquita. Hasta el momento, se desconoce el alcance real de los daños materiales que ha podido provocar este incidente, ya que la inspección detallada tendrá que esperar hasta que finalicen las labores de extinción y control.

Noticias del día 08 de agosto del 2025

El tercer incendio en la historia de la Mezquita de Córdoba

Este último incidente pasa a formar parte de la historia de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha sufrido solo dos incendios anteriores documentados a lo largo de su milenaria existencia. El primero de estos siniestros tuvo lugar hace 115 años, el 29 de mayo de 1910, cuando una descarga eléctrica afectó al cimborrio del crucero del templo, causando daños de consideración. El segundo incendio ocurrió el 5 de julio de 2001, cuando un fuego en las dependencias de archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5.000 almacenados. La investigación relacionó aquel suceso con la explosión de dos aerosoles, que habrían detonado por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y sometida a temperaturas muy elevadas.

La relevancia histórica y cultural de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha convertido este incendio en foco de atención nacional. Construida en el siglo VIII como mezquita omeya, esta estructura fue transformada en catedral cristiana tras la Reconquista, en el siglo XIII, integrando elementos arquitectónicos e históricos de ambas etapas. Su arquitectura, con una combinación única de columnas y arcos, la ha consagrado como un símbolo del legado andalusí y como uno de los monumentos más visitados de Andalucía.

Este nuevo incendio ha generado inquietud acerca del estado de conservación del edificio y pone de relieve la importancia de los dispositivos de seguridad y los planes de emergencia en el patrimonio histórico. Además, resalta la necesidad de revisar periódicamente las instalaciones, incluyendo los espacios utilizados como almacén, para evitar cualquier riesgo potencial.

En este contexto, el Cabildo Catedral informó que no se registraron daños personales y que la situación ha estado en todo momento bajo el control del dispositivo desplegado. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre los daños materiales y las causas exactas que provocaron el incendio.

Temas Relacionados

CordobaMezquitaIncendiosPatrimonio De La HumanidadAndaluciaSucesosEspaña-NacionalEspaña Noticias

