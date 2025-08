La ola de calor pone a 10 comunidades autónomas en alerta amarilla y naranja con termómetros que rondarán los 40 grados

La playa de Sant Adeodato de Es Migjorn Gran, Menorca, a 3 de agosto en 2025. (EFE/David Arquimbau Sintes)

La ola de calor da este martes un pequeño respiro al norte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que desciendan las temperaturas de forma moderada en la vertiente cantábrica. No sucederá lo mismo en el resto de la península. El calor arrecia con ascensos ligeros en el sureste peninsular y, un día más, el mercurio rondará los 40 grados en los valles del sur del país y alcanzarán los 42 grados en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir.

Las temperaturas extremas han puesto en alerta a buena parte del país durante las horas centrales del día. En concreto, en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid el nivel más alto de alerta es el naranja, que implica “el peligro es importante” y “los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves”, conforme detalla la Aemet en su página web. Por su parte, en Canarias, Aragón y la Región de Murcia, el nivel de aviso es amarillo, que implica que“el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno podrían sufrir algunos impactos”, según detalla el organismo público.

Nueva subida en el Cantábrico

Según detalla el aviso de la Aemet, el miércoles y el jueves se espera que continúen los valores anormalmente cálidos en la mitad sur del país con máximas similares a las de este martes. Durante esta jornada, se recuperarán las temperaturas en el norte peninsular durante el miércoles, y ascenderán en el tercio oriental durante el jueves. De nuevo, las máximas volverán a rondar los 40 grados en buena parte del país y los 42 grados en puntos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

A partir del fin de semana aumenta la incertidumbre en la previsión. “Con la información actual -señala la Aemet- el escenario más probable es que el viernes las temperaturas desciendan en el Cantábrico, pero que volvieran a subir por el oeste peninsular”. De este modo, la ola de calor durará, al menos, hasta el domingo. Estos días sería posible que las zonas donde se superen los 40 grados sean más extensas en los valles del Guadalquivir y Guadiana, sin descartar que se pudieran alcanzar de manera más local en el Tajo y, en menor medida, en el Ebro.

Noches sin dormir

Por las noches, se espera que los termómetros no bajen de entre los 23 y los 25 grados en zonas del centro y sur peninsular, así como en torno al litoral mediterráneo, ganando extensión esta zona de elevadas temperaturas nocturnas a partir del jueves en el cuadrante suroeste e incluso en el valle del Ebro. De este modo, podrían darse noches tropicales, que son aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados; noches tórridas, en las que la mínima está en los 25 grados; y noches infernales, como las que han rozado esta madrugada pueblos extremeños, andaluces y castellanomanchegos, donde el mercurio no baja de los 30 grados.