“Deja una botella de agua debajo de la cama del hotel”, estos son los consejos que da una azafata cuando vas de vacaciones

Una habitación de hotel (Freepik)

Viajar no solo consiste en descubrir nuevos destinos, probar platos exóticos o descansar en entornos diferentes. Con el tiempo, quienes lo hacen con regularidad desarrollan una serie de hábitos y rutinas que pueden marcar la diferencia entre una estancia mediocre y una verdaderamente confortable. A menudo, estos pequeños trucos proceden de profesionales del sector turístico, especialmente de quienes, como azafatas o recepcionistas de hotel, pasan más tiempo viajando que en casa.

En este contexto, ha llamado la atención la propuesta de Esther Sturrus, una auxiliar de vuelo de una gran compañía aérea europea. Sturrus, activa usuaria de TikTok, ha ganado popularidad gracias a sus vídeos en los que comparte recomendaciones sobre higiene en vuelos, técnicas de organización de maletas o cómo evitar ciertos errores al hospedarse en un hotel. Su último consejo, sin embargo, ha levantado más cejas de lo habitual: lanzar una botella de agua bajo la cama nada más llegar a la habitación del hotel.

Un gesto insólito pero con intención

La propuesta de Sturrus, aunque pueda parecer absurda en un primer momento, parte de una lógica muy concreta. Al lanzar una botella de agua bajo la cama, el viajero puede comprobar si hay alguien escondido debajo del somier. Si la botella rueda libremente hasta el otro lado, no hay problema. Pero si queda atascada o no aparece por el otro extremo, podría ser una señal de que algo —o alguien— está debajo.

Una habitación de hotel (Freepik)

“Es una forma rápida de asegurarte de que nadie se ha colado en la habitación o está escondido”, explica Sturrus en uno de sus vídeos, que ya acumula miles de visualizaciones. Aunque reconoce que no es un método infalible, lo recomienda especialmente para quienes se alojan en hoteles de menor categoría o en zonas donde la seguridad no está garantizada.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Mientras algunos usuarios agradecen el consejo y prometen ponerlo en práctica en su próximo viaje, otros lo tildan de excesivamente paranoico. “¿De verdad creéis que alguien va a estar escondido bajo la cama esperando a que llegues?”, comenta irónicamente un usuario. A lo que otros responden que más vale prevenir que lamentar.

¿Paranoia o prevención sensata?

En realidad, la idea no es nueva. En foros de viajes y seguridad personal, desde hace años circulan recomendaciones similares: revisar armarios, detrás de las cortinas o incluso mirar dentro de los baños antes de deshacer la maleta. El caso de la botella tiene la ventaja de ser un método sencillo, no invasivo y que puede llevarse a cabo sin necesidad de agacharse ni tocar nada sospechoso.

Esther Sturrus recuerda, además, que este truco no sustituye otros gestos básicos de seguridad, como cerrar bien la puerta con el pestillo, utilizar la cadena interior o no divulgar el número de habitación a desconocidos. También recomienda, si es posible, no hospedarse en habitaciones que se encuentren en la planta baja, ya que suelen ser más accesibles desde el exterior.

En última instancia, todo depende del nivel de confianza de cada viajero y del tipo de establecimiento en el que se hospede. En hoteles de cinco estrellas o en cadenas internacionales con rigurosos protocolos de seguridad, probablemente este gesto resulte innecesario. Pero en alojamientos más modestos o en países donde uno no domina el idioma ni las costumbres, cualquier medida extra puede marcar la diferencia.

“La seguridad no es una obsesión, es una herramienta para viajar con tranquilidad”, concluye Sturrus, consciente de que su consejo puede no convencer a todos, pero con la firme convicción de que compartir su experiencia puede ayudar a otros a evitar situaciones desagradables.