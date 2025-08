Una mujer se gasta 7.700 euros para comprar en una subasta un calcetín de Michael Jackson: “Lo he hecho por mis hijos”

Calcetín de Michael Jackson en subasta

El furor por el conocido como ‘rey del pop’ sigue vivo, y si no que se lo digan a una familia francesa, que ha decidido invertir 7.700 euros por un calcetín que usó el artista en un concierto en 1997.

El entusiasmo de sus dos hijos, jóvenes admiradores de Jackson que habían acudido a la cita con sombrero negro y guantes blancos, quedó plasmado en sus rostros después de que su madre gastara 7.700 euros para adquirir en una subasta el calcetín, convertido ya en pieza de coleccionista. El artículo, subastado este pasado miércoles 30 de julio en el Hôtel des Ventes de Nîmes, fue uno de los protagonistas de la tradicional subasta que se organiza cada verano, recoge el medio francés MidiLibre.

Las pujas por el calcetín arrancaron en 2.500 euros y, pese a la posibilidad de ofertar por internet, fue en la sala donde se produjo la puja decisiva ante unas treinta personas. De un lado, Guillaume, fanático marsellés que presenció el concierto de Jackson en 1997, y del otro, Éva Salessy, originaria de Carnoux-en-Provence.

El cantante estadounidense Michael Jackson, en una imagen de archivo. EFE/Quique

Guillaume no se rindió fácilmente, pero cedió finalmente cuando la cifra alcanzó los 6.200 euros sin impuestos. “Ha sido un auténtico duelo. Me apena porque él lo deseaba mucho”, ha admitido Salessy tras vencer a su competidor. El coleccionista, por su parte, ha dejado claro lo importante que era para él la figura del cantante: “Para un no-fan es grotesco, es un calcetín sucio. Pero para mí, es el calcetín sucio más brillante que existe”. Guillame, que ha recordado que estuvo a “pocos metros” del artista, afirma que se quedará con el recuerdo de ese día pese a no tener en su poder el calcetín.

Le realizarán una prueba de ADN

Salessy también ha revelado la motivación detrás de su compra de 7.700 euros: “La he comprado para mis hijos”. El fervor de sus gemelos por el repertorio y los pasos de baile de Jackson nació hace un año, tras ver una serie animada basada en la música del artista. La afición de la familia por la cultura pop, sumada a la pasión de los niños, ha ido creciendo desde entonces y la convenció de luchar hasta el final por este ‘artículo de coleccionista’. La familia, que dirige un salón de bodas cerca de Marsella, viajó especialmente a Nîmes para la ocasión. Su amigo Romain, también seguidor del cantante y presente con ellos, ha remarcado la importancia del objeto: “Mis padres asistieron a ese concierto. Michael Jackson es una leyenda. Sí, es un calcetín, pero uno que llevó la mayor inspiración de la tierra”.

La pieza subastada, recuperada en 1997 por un técnico y conservada durante más de dos décadas, ya se había presentado el 21 de junio, pero entonces no encontró comprador. “En junio supimos tarde que el objeto formaría parte de la subasta y tuvimos poco margen para informar”, explicó la comisaria de la subasta Aurore Illy. “Ofrecer un objeto así es una novedad para nosotros”, afirmó Illy durante la venta. Más allá de la puja por la prenda, Éva admitió que se había fijado un límite de 5.000 euros, aunque terminó superándolo ante la emoción de la lucha. Su esposo, Julien, también ha adelantado que ahora lo que desean ambos es sacar el calcetín de la vitrina: “Queremos contactar con el creador de los trajes de Michael Jackson y no descartamos realizarle una prueba de ADN”.

La subasta se componía de 400 lotes, incluidos muebles, joyas y piezas de arte, donde dos artículos causaron especial expectación: la prenda de Michael Jackson y una escultura en bronce de Salvador Dalí titulada Les yeux surréalistes, datada en 1980. Esta última, con una altura aproximada de treinta centímetros, partió desde 4.000 euros y culminó en 8.200 euros sin impuestos, adjudicada por internet.