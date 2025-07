Un chileno que vive en España explica cuál es el “manjar” que más va a echar de menos: “El mundo entero lo tiene que conocer”

Un chileno que vive en España explica cuál es el producto de la gastronomía española que más le gusta y echará de menos cuando se vaya (@waliswag.ws/TikTok)

Quienes vienen a España, ya sea durante un tiempo prolongado o unas vacaciones siempre demasiado cortas para quien las disfruta, suelen quedarse maravillados con una u otra cosa. Puede ser por el clima, ya que el sol y el buen tiempo son protagonistas durante más meses que en otros países europeos; puede ser por sus paisajes, ya que en España hay millones de rincones bonitos esperando para ver visitados; pero también puede ser por su gastronomía.

La tortilla de patata (con cebolla o sin cebolla, que siempre hay debate...), el pulpo gallego, el cocido madrileño, la paella valenciana... Son muchos los platos que los extranjeros prueban por primera vez en tierras españolas y que dejan un recuerdo imborrable, así como el deseo de que también se encontrase en su país (si es que allí no existe).

Wali, un joven chileno que reside en España, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@waliswag.ws) en el que precisamente se centra en esto último: en la gastronomía española. Según ha explicado el creador de contenido, le quedan pocos días en España y sabe que, cuando se marche, habrá una cosa en específico que extrañará mucho: “Esto es lo que más voy a echar de menos. Qué maravilla, qué productazo, manjar de los dioses”.

“Te pedí comida, no un banquete”

“Empanada de atún, gracias por existir y por acompañarme en este tiempo aquí en España”, escribe el joven chileno junto al vídeo. Este producto que puede conseguirse en los supermercados (aunque muchos usuarios en los comentarios le han animado a probar las caseras, especialmente la que se hace en Galicia) es uno de los que más le han gustado a Wali.

Empanada de atún gallega (Adobe Stock)

De hecho, no es el único contenido que ha publicado al respecto. En un vídeo más antiguo, el chileno compartía la imagen de un plato de comida con un trozo de tortilla de patata y otro de empanada de atún: “Dios, te pedí comida, no un banquete”, escribía, haciendo gala de lo mucho que le gusta la gastronomía de España.

“Vamos a hacer una campaña allá en Chile para poner de moda la empanada de atún. La vamos a poner de moda, va a ser tendencia”, expresaba Wali en el vídeo en el que ha alabado esta comida. De esta manera, el creador de contenido da cuenta de lo mucho que va a echar de menos la empanada de atún cuando regrese a Chile. “Este producto el mundo entero lo tiene que conocer. Delicious”.

Wali no se detiene ahí, sino que continúa alabando el producto de la gastronomía española a través del humor: “Cuando tenga hijos, si sale mujer, le pongo ‘empanada’ y, si sale hombre, yo creo que le voy a poner ‘atún’”.

Noticias del día / 30 de julio 2025

Debido a la efusividad con la que valora la empanada del supermercado, otros usuarios extranjeros en los comentarios han destacado que a ellos también les gustaría probarla: “Llevo dos años en España y no he probado esa wea todavía. Necesito recomendaciones como esta”. “La de pollo con setas es dios”, le responde otro usuario, demostrando que no es solamente la empanada de atún la que merece la pena tener en la nevera.