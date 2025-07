Por qué nunca debes aplastar a una cucaracha, según un enfermero: “Aguantan hasta 900 veces su peso”

El enfermero Jorge Ángel informa sobre por qué no es recomendable aplastar las cucarachas (Montaje Infobae)

Una de las particularidades de la vida humana es que debemos convivir con toda clase de seres vivos, algunos más pequeños que otros que, inconscientemente, comparten nuestro ecosistema. Palomas en las ciudades, mosquitos durante los meses estivales, e incluso cucarachas que, suelen aparecer de forma repentina cuando menos nos lo esperamos. La primera reacción de muchas personas al toparse con este insecto suele ser una sensación de asco, acompañada de un intento de eliminarlo. Pisar con el pie es el principal gesto que intenta poner fin a la presencia de estos animales ovalados.

No obstante, recientemente, un enfermero y creador de contenido, ha compartido por TikTok los motivos por los que no debemos aplastar las cucarachas. El vídeo se ha hecho viral acumulando 34,6 mil me gustas y 636 comentarios en la plataforma. Con este comunicado, el enfermero, busca concienciar sobre este aspecto que suele pasar desapercibido en la población.

Sobre la resistencia de las cucarachas

El enfermero Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel) explica, en primer lugar, que las cucarachas aguantan 900 veces su peso. Por este motivo, no tiene razón de ser intentar aplastarlas con el pie. En muchas ocasiones, estos pequeños animales, consiguen sobrevivir. En el caso de que reciban lesiones, también son capaces de recuperarse de las mismas. Otra característica de la que informa el enfermero es que tienen la capacidad de aguantar durante meses sin comida. Asimismo, según informa Retokil, una empresa especializada en el control de plagas, su naturaleza les ofrece una enorme flexibilidad de adaptación a múltiples espacios, con diferentes climas o elementos ambientales. Esto denota una enorme resistencia por parte de estos insectos.

Sobre las posibles enfermedades de las cucarachas

No obstante, su resistencia no es el único motivo por el que, según el enfermero, no debemos aplastar a las cucarachas. Estos insectos pueden tener una gran variedad de enfermedades y bacterias. El contacto con su piel, ya sea con las manos o con el pie, puede incrementar el riesgo de transmisión. Estos animales pueden transmitir: salmonella, estreptococo, estafilococo. De estas bacterias tan peligrosas para el organismo humano se pueden derivar problemas intestinales y fiebre tifoidea. Por ello, según el enfermero, es mejor evitar cualquier contacto con los insectos. En el caso de necesitar eliminarlos, es más aconsejable utilizar un spray especializado. Otra de las opciones, bromeaba en el vídeo, es quedárselos de mascota.

Control de plagas

Otro de los supuestos que se dan con frecuencia durante los meses de verano, es la aparición de plagas. Ante la presencia masiva de insectos, lo mejor, es contactar con una empresa especializada que pueda intervenir a tiempo. Ante el desconocimiento de las características y posibles enfermedades derivados de estos animales, los especialistas pueden ayudarte a elegir cual es la mejor alternativa para eliminarlos.

Existen unas 4.600 especies distintas de cucarachas en todo el mundo, de las cuales alrededor de 3.000 pueden encontrarse en España. Sin embargo, solo unas 30 especies tienen contacto habitual con entornos habitados por personas, y únicamente cuatro de ellas se consideran verdaderas plagas.

Entre las especies más comunes destacan tres: la cucaracha americana (Periplaneta americana), la cucaracha germánica (Blattella germanica) y la cucaracha oriental (Blatta orientalis). Estas son las que suelen aparecer con mayor frecuencia en hogares y establecimientos comerciales de todo el mundo, prosperando en lugares húmedos y alimentándose de restos orgánicos y desperdicios.

Un equipo especializado, como la empresa Rentokil, puede ayudarte a valorar tu situación y a elegir la mejor manera para solventar la aparición de cucarachas en tu espacio personal. Además, en su página web cuentan con una gran cantidad de información sobre el origen y la naturaleza de estos animales que te pueden orientar en tu día a día.