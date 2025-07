Pablo Motos se sincera sobre su jubilación: “Ni de coña. Te pones enfermo y empiezan los problemas de salud”

Pablo Motos en 'Tengo un Plan' (YOUTUBE).

A las puertas de su 60º cumpleaños, Pablo Motos, uno de los rostros más conocidos de Antena 3 gracias a El Hormiguero, ha reafirmado su intención de seguir en activo, descartando así por completo la idea de la jubilación. En una reciente entrevista en el pódcast Tengo un Plan, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, el comunicador abordó un asunto que, aunque muchos lo anhelan, él no quiere ni pensar: su retiro.

Desde que en 2006 echara a andar El Hormiguero, el espacio de Antena 3 se ha convertido en uno de los pilares de la televisión en España. Su combinación de entrevistas, espectáculo y humor ha mantenido al programa en lo más alto del access prime-time durante casi dos décadas, resistiendo incluso la competencia de formatos emergentes como La Revuelta. En el centro de este fenómeno televisivo ha estado siempre Motos, quien no solo ha sabido atraer a grandes estrellas nacionales e internacionales, sino que también ha demostrado una notable capacidad de resistencia mediática.

A pesar del paso de los años y de encontrarse en una etapa en la que muchos optan por reducir el ritmo, Motos fue contundente cuando le preguntaron si consideraba la retirada: “Ni de coña”, respondió sin dudar. Para él, la idea clásica de dejar de trabajar al alcanzar cierta edad no es atractiva ni beneficiosa. “Hay que darle una vuelta”, comentó, dejando entrever que el modelo actual puede resultar contraproducente si no se afronta con una preparación emocional adecuada.

“Por mi experiencia, de toda la gente que conozco que se jubila y que no lo ha pensado mucho, lo siguiente es que te pones enfermo y empiezan los problemas de salud. Es muy diferente tener vacaciones y no volver más al trabajo. No volver nunca más… El precipicio es gigante”, sentenció. La clave, en su opinión, está en mantenerse ocupado y motivado, aunque eso implique cambiar de actividad o reducir el ritmo, pero nunca desconectarse por completo.

Una vida activa, su mejor plan

Motos reconoce que hay personas que logran adaptarse a la vida sin obligaciones profesionales, sumándose a actividades culturales o manteniéndose en forma mediante el deporte. Sin embargo, él no se ve en ese perfil. “Yo tengo que estar activo”, declaró con franqueza. Su intención, de momento, es seguir trabajando mientras conserve la energía necesaria. “Mientras tenga fuerza para trabajar, trabajaré en algo”, aseguró.

Aprovechando su presencia en el pódcast, el conductor también hizo un repaso a la última temporada de El Hormiguero, la número 19. El balance, según él mismo, no puede ser más satisfactorio. “Estoy muy contento por cómo ha quedado. Estoy muy contento con la audiencia, con los patrocinadores, que nos exigen ser rentables, y con la calidad del programa”, afirmó. Motos destacó que los índices de audiencia no solo se han mantenido, sino que incluso han mejorado respecto a la temporada anterior. “Hemos hecho unos programas en esta temporada… De hecho, la audiencia de la temporada 19 ha sido mejor que la de la 18”, celebró.

Pablo Motos tiene claro que saber cuándo retirarse también es importante. “Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo”, afirmó. No obstante, añadió que ese momento aún no ha llegado. En plena forma física y con entusiasmo renovado, el presentador se dispone a disfrutar del verano con la tranquilidad de quien sigue disfrutando de su trabajo. “A mí me gusta ganar”, concluyó con determinación, dejando claro que, al menos por ahora, seguirá al frente de uno de los formatos más sólidos de la televisión española.