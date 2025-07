Quién es Cata Coll, la portera de la Selección española de fútbol: su papel en la Eurocopa, su familia y su pareja

Cata Coll en una imagen de archivo

Catalina Coll Lluch (24), más conocida como Cata Coll, se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fútbol femenino español. La portera del FC Barcelona y de la Selección nacional ha demostrado ser mucho más que una promesa: su carácter, valentía y talento la han elevado como figura clave en la histórica clasificación de España a final de la Eurocopa 2025, tras una sufrida victoria ante Alemania.

En ese agónico partido, la mallorquina fue determinante. Tras permanecer el marcador a cero durante todo el partido, la Selección alemana irrumpía en la portería en el último minuto con dos tiros seguidos y la guardameta consiguió despejar ambos en cuestión de segundos ante la atenta mirada de millones de personas con los nervios a flor de piel. Minutos más tarde, ya durante la prórroga, Aitana Bonmatí clasificaba a España con un gol que mantendrá a todo un país pendiente de una final que podría darle a España su primer título europeo en fútbol femenino. Pero, ¿quién es la número 13 de la selección?

Cata nació en Marrachí, un municipio cercano a Palma de Mallorca, en una familia muy unida. Hija de Fernando Coll y Antonia Lluch, y con una hermana mayor como cómplice de vida, comenzó jugando como central hasta que a los 11 años decidió colocarse bajo palos. Desde entonces, no ha abandonado la portería.

Su carrera despegó en el Collerense, donde atrajo la atención de los grandes clubes, y fue el Barcelona quien apostó por ella en 2019. Tras un año cedida en el Sevilla, regresó al club azulgrana para convertirse poco a poco en un pilar del equipo. Con el Barça ha logrado todos los títulos posibles: varias Ligas F, Copas de la Reina, Supercopas de España y tres Champions League, la última en mayo de 2024.

FC Barcelona Femenino. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Una jugadora forjada en la adversidad

Pero el camino no ha sido fácil. En 2022 sufrió una grave lesión de ligamento cruzado que la apartó casi un año de los terrenos de juego. Justo cuando pensaba en desconectar durante las vacaciones, le llegó la noticia: estaba convocada para el Mundial de 2023. Sorprendida y emocionada, tuvo incluso que recibir unos guantes fabricados a contrarreloj para cumplir con los requisitos de la FIFA.

En ese torneo, su oportunidad llegó tras la debacle frente a Japón. Fue titular ante Suiza, respondió con solvencia y no soltó el puesto. Su actuación fue tan destacada que culminó como la guardameta de la semifinal y la final, en la que España se coronó campeona del mundo. Para recordar ese momento, se tatuó junto a su compañera María Pérez la inscripción “50/50”, símbolo de su complicidad y esfuerzo compartido.

Cata Coll en una imagen compartida en redes sociales (@__cata13)

Vida personal discreta y amor por sus raíces

A pesar de su creciente fama, Cata mantiene un perfil discreto en lo personal. En redes sociales deja entrever que mantiene una relación sentimental, aunque prefiere preservar la identidad de su pareja en la intimidad. Lo que sí muestra con orgullo es su amor por su familia y sus islas. A menudo publica mensajes llenos de ternura hacia sus seres queridos y su tierra natal.

Y, aunque no se conocen cifras oficiales sobre su salario, se estima que Cata, como jugadora del Barcelona, percibe más que el mínimo legal establecido para futbolistas profesionales (22.500 euros brutos anuales). Sin embargo, todavía se encuentra lejos de las estrellas mejor remuneradas del vestuario culé, como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Pero, con su rendimiento reciente, no sería de extrañar que su ficha se eleve pronto.