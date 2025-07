Carlos Sainz Jr. revela cómo es entrenar en bici con Tadej Pogačar: “Va de paseo y yo voy con la lengua fuera”

Carlos Sainz Jr. en bicicleta por el circuito de Mónaco (Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Es habitual que los pilotos de Fórmula 1 incluyan la bicicleta en sus rutinas de entrenamiento. Se trata de un ejercicio completo que mejora la resistencia cardiovascular, fortalece las piernas y ayuda a mantener el peso bajo control, algo clave en un deporte tan exigente físicamente como el automovilismo. Pero no todos los compañeros de ruta son iguales, y si el ciclista que te acompaña es Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, la salida puede convertirse en una auténtica prueba de fuego.

Eso es justo lo que le ocurre a Carlos Sainz Jr., piloto del equipo Williams, que ha revelado en el pódcast El cafelito, conducido por Josep Pedrerol, que suele entrenar en bicicleta en Mónaco con el líder del Tour de Francia 2025. “Salgo a montar en bici con Pogačar ahí en Mónaco, es vecino mío”, contó con humor. Pero la experiencia, lejos de ser un paseo relajado, es todo un reto físico: “Él dice que es su día de recuperación… ¡y yo voy con la lengua fuera, a tope! Y él va en su día de no hacer nada, a tomarse un café”, explicó entre risas.

Un entrenamiento tranquilo... para Pogačar

La diferencia de nivel entre ambos deportistas quedó clara en las declaraciones del madrileño, que reconoció estar “alucinado” con la preparación del esloveno. Según explicó, Pogačar entrena “seis horas todos los días en la bici”, algo que él mismo no puede imaginar. “Dices salir en bici, pero no… sale a pasearme”, bromeó.

Sainz no escatimó elogios hacia el ciclismo, al que calificó como “el deporte más duro, más sacrificado”. Sus palabras tienen peso: no solo conoce de cerca el alto rendimiento por su carrera en la Fórmula 1, sino que ha crecido viendo cómo su padre, Carlos Sainz Sr., bicampeón del mundo de rallies, también ejecutaba una preparación física durísima.

Tadej Pogacar celebrando el podio de la 17 etapa del Tour (Reuters/Sarah Meyssonnier)

Pogačar, firme líder del Tour de Francia 2025

Tadej Pogacar está protagonizando una actuación estelar en el Tour de Francia 2025. El ciclista esloveno, que ya conquistó el Giro de Italia en mayo, se mantiene líder sólido de la clasificación general tras imponerse en dos etapas decisivas: la exigente ascensión a Hautacam y la contrarreloj individual en Peyragudes. Gracias a estos triunfos, ha logrado abrir una brecha de más de cuatro minutos respecto a su principal rival, el danés Jonas Vingegaard.

A falta de disputar la temida etapa reina en los Alpes, que incluirá puertos míticos como el Col de la Madeleine o el Col de la Loze, Pogačar ha demostrado una forma física imponente y una capacidad táctica impecable. Su dominio tanto en montaña como en contrarreloj lo convierten en el máximo favorito a vestir el maillot amarillo en París. Si lo consigue, será su cuarto Tour de Francia, consolidando aún más su leyenda en el ciclismo moderno.

Las palabras de Carlos Sainz Jr. sobre la polémica del GP de Mónaco

El coche más discreto de Carlos Sainz

A pesar de su estatus como piloto de Fórmula 1 y de haber pasado por grandes escuderías como Ferrari o McLaren, Carlos Sainz Jr. prefiere mantener un perfil bajo cuando se mueve por Madrid. En el pódcast El cafelito, confesó que suele conducir un Volkswagen Golf GTI, un coche que le regalaron sus padres al cumplir los 18 años. “Hoy he venido en el Golf, porque no quiero que por Madrid se me vea con un Ferrari”, explicó con naturalidad. Aunque tiene un deportivo de lujo aparcado, prefiere no usarlo: “No me gusta que me vean, no me gusta llamar la atención, lo odio”, sentenció. Su elección de vehículo refleja una personalidad más discreta de lo que muchos podrían imaginar, alejada del estereotipo del piloto ostentoso.