Iris Tió conquista el oro en el Mundial de Natación Artística de Singapur y coloca a España en la élite mundial

Iris Tió conquista el oro en el Mundial de Singapur. (REUTERS)

“Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos”. Con estas emocionadas palabras, Iris Tió expresó el orgullo y la satisfacción tras una jornada que quedará grabada en la historia de la natación artística española. En el Mundial de Singapur 2025, la joven nadadora catalana de 22 años hizo historia al convertirse en la primera española en conquistar una medalla de oro mundial en la modalidad de solo libre, un logro que marca un hito no solo para ella, sino para todo el equipo nacional.

El triunfo de Tió ha sido más que un simple oro: es un reflejo de la consolidación de España como una potencia internacional en la disciplina, que ha vivido una profunda transformación en los últimos años. Según la Real Federación Española de Natación, la victoria de Iris no solo tiene un valor histórico, sino que simboliza la madurez de una selección que ha sabido adaptarse y renovar su enfoque técnico y artístico, en un momento de cambio normativo dentro de la natación artística a nivel mundial.

La espectacular actuación de Tió en la piscina de Singapur la llevó a obtener una puntuación total de 245,1913 puntos, desglosados en 112,9000 en impresión artística y 132,2913 en ejecución. Estos números le permitieron superar a algunas de las figuras más prominentes del circuito, como la china Huyan Xu, que logró 241,0025 puntos, y la bielorrusa Vasilina Khandoshka, quien compitió bajo bandera neutral y sumó 239,5437 puntos. La propia Iris no escondió su asombro al recibir el veredicto final: “Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipada, porque la china es muy buena y la bielorrusa tenía mucha dificultad”.

El significado de este oro para España

Este oro se inserta dentro de una línea ascendente para la natación artística en España, que comenzó a escribir su historia dorada en el Mundial de Roma 2009, con la destacada participación de figuras como Gemma Mengual, Andrea Fuentes y Ona Carbonell, quienes abrieron el camino hacia el éxito con la medalla en la combinada libre. A partir de allí, el equipo nacional atravesó un proceso de renovación, adaptándose a los nuevos requisitos y cambios en las normativas internacionales.

No ha sido solo el oro de Tió lo que ha puesto de manifiesto la evolución de la selección española. En 2023, se sumaron otros logros destacados, como los títulos individuales de Fernando Díaz del Río (solo técnico) y Dennis González (solo libre), y el oro en la modalidad por equipos en el Mundial de Fukuoka con el ejercicio “Olé Fukuoka”. Con estos, el número total de oros mundiales para España en natación artística asciende a cinco, una cifra que habla del trabajo constante y la dedicación del equipo.

Para Iris Tió, la victoria en Singapur fue un momento de incredulidad y emoción desbordada. “Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en shock”, confesó la nadadora, visiblemente emocionada por haber logrado algo histórico. “Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo”, añadió con la misma mezcla de felicidad y sorpresa.