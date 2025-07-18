Las hipotecas sobre vivienda se disparan un 54,4% y cierran mayo con 42.274 operaciones

La compraventa de viviendas se disparó en mayo un 39,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 61.054 operaciones, su mayor cifra en este mes desde 2007, cuando se realizaron 60.032 compraventas, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mercado hipotecario español continúa al alza. Según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2025 se constituyeron 42.274 hipotecas sobre viviendas, lo que representa un aumento del 54,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Además del número de operaciones, también ha crecido de forma destacada el capital prestado. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas se situó en 158.153 euros, un 12,7% más que en mayo de 2024. En total, el volumen de capital prestado para la compra de viviendas alcanzó los 6.685,7 millones de euros, lo que supone una subida del 74,1% en términos interanuales.

Galicia, La Rioja y Cantabria lideran el crecimiento

En el análisis por comunidades autónomas, destacan especialmente tres regiones que han registrado crecimientos extraordinarios en el número de hipotecas sobre viviendas durante mayo de 2025. Galicia encabeza el listado con un incremento del 116,0% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que la convierte en la comunidad con mayor dinamismo hipotecario del país en este periodo. Le sigue La Rioja, que ha duplicado sus cifras respecto a 2024, con un crecimiento del 100,0%, evidenciando un notable impulso en la actividad inmobiliaria y financiera. Por su parte, Cantabria también experimentó una fuerte subida, con un 92,8% más de hipotecas constituidas que en el año anterior.

Este comportamiento tan positivo en estas tres comunidades contrasta con el crecimiento más moderado observado en otras regiones como Cataluña, Illes Balears o Aragón, donde los incrementos fueron del 30,9%, 34,6% y 34,7% respectivamente. Este comportamiento desigual responde a factores como la evolución de los precios de la vivienda, las políticas de crédito regionales, el nivel de demanda interna y el atractivo de cada zona para la inversión inmobiliaria.

Evolución del tipo de interés y condiciones

La preferencia de los consumidores por la estabilidad sigue siendo clara: el 69,9% de las hipotecas se firmó a tipo fijo, mientras que solo un 30,1% optó por el tipo variable. A pesar de la tendencia bajista de los tipos de interés oficiales, los consumidores siguen apostando por la previsibilidad que ofrece el tipo fijo.

Evolución del tipo medio al inicio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en España. (Europa Press)

El tipo medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas en mayo fue del 2,91%, marcando el cuarto mes por debajo de la marca del 3%, con un plazo medio de 25 años. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,78% para hipotecas a tipo variable y del 2,97% para las de tipo fijo, lo que refleja una diferencia mínima, pero suficiente para justificar la elección del tipo fijo por parte de la mayoría de los prestatarios.

Hipotecas sobre otras fincas

Si se amplía la mirada más allá de las viviendas, el total de fincas hipotecadas ascendió en mayo a 54.744, lo que representa un aumento del 56,1% interanual. De estas, 53.860 fueron fincas urbanas y 884 fincas rústicas.

Una mujer mira su móvil mientras pasa por delante de una oficina inmobiliaria de Donpiso en El Masnou, cerca de Barcelona, España. 13 de junio de 2022. REUTERS/Albert Gea

En cuanto al capital prestado, el total fue de 9.367,9 millones de euros, con un incremento del 48,8% respecto a mayo de 2024. Las fincas urbanas concentraron la mayor parte del capital (9.168,5 millones), mientras que el capital prestado sobre fincas rústicas se situó en 199,4 millones de euros.

Disminuyen las hipotecas con cambios registrales

En contraposición a la fuerte subida de nuevas constituciones, el número de hipotecas con cambios en sus condiciones descendió un 15,4% interanual. Cabe destacar que el 78,1% de estos cambios se realizaron para modificar el tipo de interés de la hipoteca.

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,2% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el primer trimestre de 2007, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes. (Fuente: Europa Press / EBS)

Durante el mes de mayo, se registraron 11.258 hipotecas modificadas, de las cuales 8.907 fueron novaciones (modificaciones dentro de la misma entidad), con una leve caída del 2,8%. Las subrogaciones al deudor (cambio de titular) bajaron un 45,0%, y las subrogaciones al acreedor (cambio de entidad financiera), un 38,9%.