Los sindicatos acusan a Sanidad de “falta de transparencia” con el Estatuto Marco y amenazan con una huelga general

Portavoces de los sindicatos del Ámbito de Negociación de Sanidad. (SATSE)

Los sindicatos del Ámbito de Negociación han tenido tres días para meditar la última propuesta del Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios en España. En un momento “crucial” de las negociaciones, la mayoría de organizaciones sindicales han acusado al Ministerio de “falta de transparencia” en el proceso y han reclamado dos cuestiones “irrenunciables” para que se alcance el acuerdo. De no cumplirse, comenzarán movilizaciones conjuntas que “irán creciendo en intensidad” hasta llegar a la huelga general en salud.

En una convocatoria conjunta, CSIF, SATSE, CCOO, UGT y CIG-Saúde han querido trasladar una visión unida en las negociaciones del Estatuto Marco, que “está siendo muy larga, con muchas interrupciones y ha ido avanzando con un absoluto desconocimiento del resultado”, ha denunciado Laura Villaseñor, presidenta de SATSE, consecuencia de lo que consideran “una falta de transparencia por parte del Ministerio”, ha criticado.

De acuerdo con los portavoces sindicales, los avances en la normativa muchas veces se conocían “por los medios de comunicación o por las redes sociales”, algo que, aseguran, les deja “en evidencia ante los profesionales” y sus propias organizaciones". “Tampoco conocemos el grado de participación de las comunidades autónomas, en un texto que irremediablemente habrán de aplicar y que necesita el apoyo del arco parlamentario para que pueda ser una realidad”, ha lamentado Villaseñor, que acusa a Sanidad de haber actuado “con discutible lealtad y con muy poca responsabilidad”.

Jubilación y jornada de 35 horas, “cuestiones irrenunciables”

Para las organizaciones convocantes, existen dos “cuestiones irrenunciables” que todavía confían en alcanzar. Por un lado, reclaman que la nueva clasificación profesional se traduzca en mejoras retributivas. La actual clasificación, establecida en el año 2003, es un sistema “desfasado” que “provoca desigualdades, solapamiento de funciones, confusión en las responsabilidades de los distintos perfiles profesionales y, sobre todo, una ausencia de reconocimiento real al esfuerzo y la cualificación" de los trabajadores, ha denunciado Lucía García, portavoz de Comisiones Obreras. Aunque la nueva clasificación propuesta por el Ministerio de Sanidad “sigue un criterio lógico”, por el momento no se traducirá en un ajuste salarial y se quedará en “un simple cambio de nombre o una nueva escala”, ha criticado Villaseñor.

Por otro lado, reclaman que se contemple el acceso a una jubilación voluntaria, parcial o anticipada, sin pérdida retributiva. Ambas cuestiones han sido descartadas por Sanidad al no caer dentro de sus competencias, algo que no convence a los sindicatos. “Hay cosas que no se negocian porque no se quieren negociar, o bien por falta de voluntad de los titulares de otros ministerios implicados [Hacienda o Trabajo] o, lo que es más preocupante, por falta de verdadera voluntad de negociar de la ministra de Sanidad”, ha señalado Villaseñor.

Los sindicatos también demandan establecer una jornada de 35 horas semanales para todos los profesionales del sistema sanitario, con un régimen de jornadas y descansos que prevengan la sobrecarga y el agotamiento crónico de los trabajadores. Además, han insistido en que el nuevo Estatuto Marco debe apostar por la actualización de las funciones de las diferentes categorías estatutarias.

En caso de no lograr el reconocimiento de estas demandas “insalvables”, comenzarán una campaña de movilizaciones conjuntas, que irán intensificando hasta la convocatoria de una huelga. “El Ministerio tiene un plazo: la segunda quincena de septiembre”, han declarado.

Un estatuto para todo el personal

Concentración de médicos ante el Ministerio de Sanidad contra el borrador del Estatuto Marco y por un estatuto propio, el sábado, 5 de abril, en Madrid. (CESM)

Frente a las reclamaciones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que exige un estatuto propio para los facultativos, han defendido que las negociaciones deben hacerse “desde la perspectiva de la totalidad del personal estatuario afectado”. “No es el Estatuto Marco de unos pocos, es de todos”, ha valorado Villaseñor.

CESM, que no ha participado en esta rueda de prensa, ha denunciado la exclusión de los médicos del Ámbito de Negociación, pues consideran que en él “no existe una representación real y específica de la profesión médica”.

“No hay ninguna reivindicación que reclamen los médicos que no quepa en el Estatuto Marco común, de todos y de todas”, ha reivindicado Manuel González, portavoz del sindicato gallego CIG-Saúde.