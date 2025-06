Mónica García, sobre la huelga de médicos: jubilaciones y retribuciones “no son posibles” en el Estatuto Marco y las comunidades “están de acuerdo”

Mónica García durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la sede del ministerio en Madrid. (Ministerio de Sanidad)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado por resueltas la mayoría de las reivindicaciones de los médicos en España, que el pasado 13 de junio protagonizaron una huelga general en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, norma principal que rige sus condiciones laborales.

Las guardias obligatorias, el sistema de clasificación profesional y la exclusividad propuesta para los altos cargos sanitarios son algunas de las razones que llevaron a los facultativos a la huelga el pasado viernes, que repetirán el próximo 10 de octubre. La ministra, sin embargo, ha considerado que “muchas de las reivindicaciones de la huelga ya están resueltas” y que “lo están desde hace mucho tiempo, incluso en el primer borrador” de la norma.

No obstante, existen reclamaciones que ni el ministerio ni las comunidades comparten, según García. “Hay muchas cosas, y [las comunidades] han manifestado que están de acuerdo con el ministerio, en que muchas de las reivindicaciones no son posibles porque no son competencia del Ministerio”, ha expresado al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que se ha aprobado la transferencia de 229 millones de euros a las autonomías para poner en marcha los planes de atención primaria y salud mental.

Ni jubilación ‘por horas’ ni retribuciones

(Foto de ARCHIVO) Imagen de la protesta convocada por los médicos en Santa Cruz de Tenerife en rechazo del Estatuto Marco de Sanidad, a 13 de junio de 2025 EUROPA PRESS 13/6/2025

El recién publicado borrador del Estatuto Marco plantea mejoras a las condiciones de los profesionales sanitarios. Respecto a la labor de los médicos, se han reducido las guardas de 24 horas a 17 horas, eliminando la jornada laboral previa y “eliminando la deuda horaria” de descansos. Además, se regulan por primera vez las guardias localizadas, el teletrabajo y se reduce la jornada máxima semanal a 45 horas, si bien esta se calcula en cómputo cuatrimestral, permitiendo todavía jornadas semanales de 60-70 horas, según los sindicatos.

“Seguimos diciendo que todas las movilizaciones son legítimas y que algunas demandas creemos que no lo son”, ha puntualizado la ministra. “Estas son las demandas que también hemos compartido con los consejeros y consejeras y que han dicho que estaban de acuerdo con el Ministerio”, ha añadido.

Entre ellas, está la jubilación de los facultativos. CESM había solicitado que las horas de guardia contabilizasen para la jubilación. “Los profesionales nos jubilamos en función no de las horas trabajadas, sino en función de los años trabajados”, ha recordado García, que asegura no obstante que “todas las horas trabajadas son horas cotizadas”. Tampoco se puede “impedir que enfermeras actualicen sus competencias”, ha dicho la ministra, en referencia a la subida del colectivo en la clasificación profesional. “Ya no son diplomadas, son graduadas”, ha recordado.

“En este estatuto no se pueden meter competencias que son de las comunidades autónomas”, ha seguido García. Por ello, la norma no incluye mención a las retribuciones, que podrían quedar sin actualizarse pese al cambio en la clasificación profesional; tampoco al aumento de recursos “para que alguien no tenga que hacer ocho guardias”, pues “dependen de las comunidades autónomas”.

Por su parte, desde el Partido Popular, la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha valorado que el Estatuto Marco “ha conseguido poner en contra a todos los profesionales sanitarios” y ha llamado a la ministra a sentarse con todos los trabajadores. En la misma línea ha hablado el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que asegura que “las comunidades autónomas no tenemos conocimiento de qué deriva está tomando ni qué están negociando al respecto”, pese a que García afirma haber informado al CISNS de los puntos principales de la Mesa de Negociación.