La razón por la que deberías revisar los dedos de las manos y de los pies de tu bebé después de cambiarle el pañal

Si tu bebé llora desconsoladamente y ya has probado de todo para calmar su llanto, revisa muy bien su cuerpo cuando le cambies el pañal. Puede ser que algún hilito le esté causando molestias debido a la fricción del material con su piel. De esto informa ExpoNadó, una feria de bebés y crianza celebrada en distintos puntos del país.

En ocasiones, a los bebés se les pueden quedar enganchados hilitos invisibles que dañan su cuerpo, presionándolo. Esto sucede sobre todo en sus dedos del pie. Por ello, según aconseja ExpoNadó, es muy recomendable hacer una inspección preventiva cada vez que le cambies de ropa. De esta manera, se evitarán daños y molestias y tal vez descubras la causa de su llanto.

Consejos y testimonios

ExpoNadó publicó en su cuenta de Instagram una foto que abordaba esta cuestión. Con el objetivo de prevenir riesgos para los más pequeños, dio algunos consejos.

“Si tu bebé llora desconsoladamente y ya has probado de todo (cambio de pañal, pecho o biberón, paseo, mimos…) ¡revisa sus deditos!“, explicaba en el pie de foto de la publicación.

Además, insistía en tener un pequeño kit con tijeras de bebé, pinzas, cortaúñas y crema como estrategia de prevención. No solo por los hilitos de la ropa enredados, sino también por el cabello con propensión a enmarañarse en el cuerpo. En el caso de no poder quitarlo de forma rápida y segura, aconsejaban acudir a un médico que pudiera intervenir. Esto es debido a que estos pequeños contratiempos no solo dañaban la piel del bebé, sino que podían contarle la circulación, ocasionándole un coágulo.

Una usuaria comentaba: “Me pasó, gracias a Dios la nena ni se enteró no estaría mucho tiempo, pero me quedé flipando. Un pelo mío se le enredó y tenía el dedito del pie rojito y me llamó la atención. Lo miré y flipé”.

“Mis papás me contaron que cuando tenía menos de un año, lloraba un montón, me llevaron al hospital y resulta que era un hilito de la media”, explicaba otra usuaria.

Un tercer testimonio incidía en la importancia de inspeccionar siempre a los bebés: “Le pasó a mi bebe, tenía poco de nacida y le vi un dedito raro. Pensé que era algo de nacimiento. Otro día que tuve más tiempo la revisé, estaba más rojo y se notaba más la separación y me acerqué bien y era un pelito mío. Fue terrible porque al ser tan pequeña me daba miedo dañarla porque no se desenredaba y tocaba cortar el pelito. Desde ahí lo reviso siempre”.

ExpoNadó, la feria de bebés y crianza

De esta manera, Exponadó, se compromete con la seguridad y la crianza de los niños y niños en su etapa más temprana. Este 2025 iniciaron una feria de crianza por toda España.

Sin embargo, este proyecto no solo consiste en una feria al uso, sino representa un punto de encuentro para padres primerizos que se inician en el viaje de formar una familia. Consiste en un evento moderno, adaptado a las necesidades del momento, pensado para todo tipo de familias. Los protagonistas son los niños y niñas de 0 a 4 años.

Durante la feria, el público tiene la oportunidad de descubrir las últimas novedades del mundo infantil y de la crianza, desde productos innovadores hasta servicios pensados para facilitar el día a día.

Pero ExpoNadó va mucho más allá de un espacio para comprar. Es una experiencia diseñada para disfrutar en familia, con actividades que invitan a jugar y a aprender. Talleres, charlas de expertos, espectáculos y zonas interactivas hacen que cada rincón de la feria tenga algo único para ofrecer. Aquí, los pequeños pueden explorar y divertirse, mientras los adultos encuentran respuestas y tranquilidad para afrontar los retos de la crianza.

Las primeras fechas de la feria tuvieron lugar el pasado 5 y 6 de Abril en Valencia. Próximamente se planea su respectiva celebración el 4 y 5 de octubre en Tarragona y el 8 y 9 de noviembre en Sabadell.