Crisis en el Hospital de Móstoles: más de la mitad de los médicos protesta por la falta de sanitarios en Urgencias

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Móstoles. (Amyts)

Los médicos del Hospital Universitario de Móstoles han dicho “basta”. El que un día fue el único hospital público madrileño fuera de la capital sufre “desde hace años” una disminución de sus plantillas de facultativos en varios servicios. Este año, los problemas en Urgencias han sido “la gota que ha colmado el vaso”, denuncian: la dirección del centro ha decidido cubrir las vacantes actuales con médicos de otras especialidades.

La reorganización de la plantilla hacia las Urgencias ha descubierto las vergüenzas de otros servicios: el hospital carece de anestesistas para algunas pruebas diagnósticas, Psiquiatría sufre una falta del 30%-40% de la plantilla y Radiología ya da citas para el próximo año, aunque sean pacientes urgentes, denuncian desde el sindicato médico Amyts. Es por ello que 191 facultativos, más del 50% de los que trabajan en el hospital, han firmado una carta que denuncia “el importante deterioro asistencial” del centro y alertan de la “profunda preocupación, el progresivo y significativo deterioro en la asistencia sanitaria de los pacientes”.

Sin contratos para suplir las bajas

“La Urgencia tiene una plantilla ya de por sí escasa e infradimensionada”, explica Mar Lainez, portavoz de Amyts y médica del Hospital Universitario de Móstoles. “Hay más personas mayores de 55 años, que están exentas de guardias; hay permisos por maternidad, por reducciones de jornada, excedencias por conciliación… y recientemente dos personas se han ido del servicio por las malas condiciones laborales”, dice. Frente a todas estas bajas, “no se ha contratado a nadie” en todo el año.

Con la llegada del verano, época complicada para las Urgencias, la solución desde la gerencia ha sido tirar de médicos de otras especialidades para cubrir el servicio. Lo primero ha sido aumentar las patologías de primera llamada al especialista. “Es decir, si tú vienes, por ejemplo, por un cólico en el riñón, en vez de que te vea el de Urgencias, te ve directamente el urólogo”. Como segunda medida, “se obliga a especialistas de otras especialidades médicas a hacer guardias en Urgencias”.

La decisión incrementa la presión del resto de servicios del hospital, ya de por sí mermados. Al obligarles a cubrir guardias de Urgencias, dejan de realizar las de sus propias especialidades. La estrategia, dice Lainez, también repercute en las consultas: “Tras una guardia, la gente tiene que descansar y si hay consultas programadas, pues habrá que absorberlas o demorarlas”.

Asimismo, advierten desde Amyts, la medida puede tener consecuencias legales para sus promotores. “Hay especialidades médicas que no hacen guardias, como puede ser Oncología o Endocrino, no está en su contrato”, explica Lainez, que apunta que muchos especialistas pueden no estar capacitados para actuar en Urgencias. “Son pacientes complejos, muchas veces mayores, con muchas patologías, y hace falta saber tener una visión muy global de la medicina para saber realmente qué les pasa. No es tan fácil”, advierte.

El hospital se queda pequeño

Fachada del Hospital Universitario de Móstoles. (Amyts)

La plantilla no es lo único que se queda corto. El hospital carece de “espacios adecuados” para la atención: “Las consultas de otorrino son diminutas, en las de paliativos han tenido que buscar una camilla que cupiera y en la sala donde llegan los pacientes oncológicos a ponerse la quimio están todos juntos, apretados”, dice, con el riesgo que supone para enfermos con inmunodeficiencias.

También faltan medios técnicos: los servicios comparten ecógrafos al haber un número reducido y el hospital no puede realizar ciertas pruebas diagnósticas y tratamientos que sí están disponibles en otros centros de la ciudad. “Es un agravio para la población que tiene que ir al Hospital de Móstoles”, critica.

El centro espera desde el año 2019 a que se acometa una reforma y se amplíen los espacios disponibles. Las obras no han comenzado hasta el mes de junio de este año, trabajos que costarán 44,6 millones de euros y durarán alrededor de cuatro años, según estimaciones del Ejecutivo regional. Pero esto no acabará con la falta de medios técnicos y de trabajadores, lamenta Lainez. “La precariedad es evidente y trabajamos en unas condiciones con las que no ofrecemos una calidad asistencial adecuada a los pacientes, lo que lleva a un estrés de los profesionales elevado, porque tienen que trabajar luchando contra todas esas circunstancias”.