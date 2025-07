Una casada llega a ‘First Dates’ para abrir su relación: “Llevo 20 años con mi marido, pero nos apetece probar cosas nuevas”

'First Dates'. (Cuatro)

A sus 36 años y con una historia de amor de dos décadas a sus espaldas, Gloria decidió probar suerte en First Dates bajo el nombre de Mimaire. La suya era una visita bastante especial, pues como le confesó a Carlos Sobera, está casada. Lo contó con naturalidad, sin dramatismos ni medias tintas. “Empecé con el que era mi novio con 15 años, llevamos 20 años juntos”, explica. En ese tiempo, según desvela, ni ella ni su esposo han estado con otras personas y ahora sienten curiosidad. “No me falta nada en mi relación, pero es una experiencia que quiero vivir, como el que quiere saltar en paracaídas”, dice con una sonrisa tímida antes de aclarar que tiene claro qué busca: quiere conocer a una mujer.

Su cita es Milena, una mujer que entra segura de sí misma y que deja claro que lleva las riendas de su vida. También tiene pareja desde hace muchos años y, desde hace dos, su relación es abierta.

A Gloria le ha llamado la atención el cabello rosa de Milena nada más verla. Y aunque se lo dice con complicidad, la conexión entre ellas se enturbia pronto. Sucede cuando Milena se entera de que Gloria tiene dos hijos pequeños, pues explica que para ella es un obstáculo. “Ese fue mi primer stop, casi inmediato, en los primeros minutos”.

'First Dates'. (Cuatro)

Durante la cena, la conversación fluyó entre confidencias y preguntas directas. Milena, sin perder la sonrisa, quiso saber si Gloria y su pareja han pensado en escaparse juntos a lugares donde se respirase libertad y sexualidad positiva. Gloria, algo apurada, le explicó que la organización familiar con hijos pequeños vuelve complicado hacer planes espontáneos. Entre risas, reconoció que encontrar tiempo a solas con su pareja se había convertido en una misión casi imposible.

Milena escuchó atenta, pero fue dejando claro que va varios pasos por delante en ese camino. Sentía que Gloria recién comienza a descubrir este universo y recuerda sus propios inicios, aunque ahora vive la apertura de su relación con naturalidad. Entre bocado y bocado, fue quedando claro que las dos llegan al encuentro desde lugares distintos.

'First Dates'. (Cuatro)

Gloria lo notó y lo compartió sin rodeos frente a las cámaras. “Parece más experimentada, pero no sé, no termino de fiarme. Yo soy un libro abierto y cuando veo a otro libro abierto, y ella no…”. En su cara se mezclaba la admiración con la duda; reconocía que la química, por mucha voluntad que haya, es algo que no siempre se controla.

La cita terminó sin malos entendidos ni gestos incómodos. Cuando llegó el momento de decidir, ambas se mostraron en sintonía al concluir que lo suyo no pasó de una conversación agradable. Gloria fue quien rompió el hielo: “No hemos tenido esa conexión que hace falta”. Milena asintió: Andamos en caminos distintos, buscamos cosas distintas”.