Empleados del sector social denuncias el “abandono institucional” después de lamentar dos agresiones “graves” en un plazo de 48 horas

La plataforma de profesionales del sector social ha denunciado este viernes, 11 de julio, el “abandono institucional” de los trabajadores de este ámbito tras dos agresiones ocurridas esta semana y que no son hechos aislados, sino el resultado de un sistema “precario y sin garantías”. En una nota de prensa, han lamentado estos “graves hechos”, que han tenido lugar en un plazo de 48 horas. En concreto, una psicóloga de la prisión Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), sufrió el pasado martes, 8 de julio, una agresión sexual por parte de un interno, y el jueves, 10 de julio, una educadora social fue agredida por un menor en un piso de Bilbao, tutelado por la Diputación Foral de Bizkaia.

Para la plataforma, estos sucesos no son “episodios excepcionales”, sino consecuencia directa de un modelo de trabajo del sector social que “abandona a sus profesionales”, tal y como ha recogido EFE. Además, insisten en que “estos casos no pueden quedar en el olvido. No podemos permitir que las trabajadoras del sector social sigan siendo invisibles, precarizadas y violentadas en su día a día”. Entre otros aspectos, denuncia plantillas insuficientes, jornadas sobrecargadas, falta de protocolos eficaces de prevención de agresiones y una privatización y falta de supervisión de los recursos públicos.

Por estos motivos, los trabajadores sociales exigen a las administraciones públicas medidas como una supervisión pública real de los centros, recursos humanos suficientes, planes urgentes de protección laboral y seguridad en contextos de riesgos, e investigación y depuración de responsabilidades institucionales en los casos de violencia.

Agresión en la prisión Sevilla II: el ataque de un recluso a una funcionaria

Un recluso del Centro Penitenciario de Sevilla II, en la localidad de Morón de la Frontera, ha agredido física y sexualmente este martes a una de las funcionarias de la cárcel, según han denunciado varios sindicatos de funcionarios de prisiones y han confirmado a EL PAÍS fuentes de Instituciones Penitenciarias. La agresión se ha producido al mediodía cuando la trabajadora realizaba en un despacho una entrevista al interno, que responde a las iniciales J.M.P.S., dentro del seguimiento individualizado que se hace de cada preso.

Según ha detallado el sindicato Acaip-UGT, el mayoritario entre los funcionarios de prisiones, durante la entrevista el interno en un despacho “atacó con extrema violencia” a la mujer, a la que golpeó, mordió en labios, nariz y orejas y arrancó mechones de pelo. El hombre, que acumula una docena de ingresos en prisión, consiguió inmovilizarla sobre una camilla y le hizo tocamientos íntimos mientras le amenazaba con violarla y secuestrarla. Los gritos de la víctima alertaron a otros reclusos, que consiguieron detener la agresión hasta la llegada de los funcionarios.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado de guardia y el preso ha sido trasladado de recinto penitenciario, en este caso al hospital psiquiátrico penitenciario de la capital andaluza. Prisiones ha activado también el Protocolo Específico de Actuación Frente a Agresiones (Peasa) para atender a la víctima. Según han confirmado las fuentes sindicales, el recluso “multirreincidente” acumulaba “un extenso historial de conductas violentas y de carácter sexual, incluyendo agresiones a funcionarios, masturbaciones públicas y exhibicionismo frente a trabajadoras”.

Acaip-UGT denuncia que, pese a ello, el interno ocupaba una celda en el módulo de respeto, un lugar destinado a internos que tienen buen comportamiento y que autogestionan las labores dentro del mismo. Sin duda, “esta decisión pone en evidencia fallos estructurales en el sistema de clasificación y gestión penitenciaria”, denuncia el sindicato, que asegura que en el último año se han registrado al menos otras tres agresiones sexuales en esta cárcel sevillana “así como múltiples casos de acoso a trabajadoras”.

Agresión del centro de menores en Bilbao: un menor apuñala a una educadora

Por su parte, el menor tutelado por la Diputación de Bizkaia fue detenido este jueves tras apuñalar a una educadora de la Red de Hogares de menores de Bizkaia en el piso en el que vivía en el barrio bilbaíno de Txurdinaga. Tras el ataque producido de madrugada, la mujer tuvo que ser traslada al hospital de Basurto, según El Diario. Desde el Departamento de Seguridad y la Diputación han confirmado que hay una persona detenida tras lo ocurrido, sin embargo, al tratarse de una información relacionada con menores no pueden aportar más datos.

Sin embargo, el comité de empresa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia, el organismo autónomo encargado de gestionar los centros y servicios sociales adscritos a él, sostuvo igualmente que no es un hecho aislado. Este caso, “viene a poner en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo: el perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas, en especial, durante los turnos en los que una única trabajadora debe atender a varios menores sin el apoyo necesario”, denuncian en un comunicado.

Ante la falta de medidas, los sindicatos con representación en el IFAS, ELA, LAB, UGT y Satse están trabajando conjuntamente con la dirección para “garantizar la seguridad de toda la plantilla”. Y es que, como han informado, “la integridad física y psicológica de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de medidas preventivas efectivas debe ser una prioridad innegociable”. Porque, como indicaron desde el comité de empresa, “la valoración adecuada de los perfiles destinatarios de estos recursos, la actualización de protocolos y las evaluaciones de riesgos laborales de estos recursos, la revisión y la actualización de los protocolos de prevención y de actuación ante situaciones de riesgo y que se dote a los hogares de los recursos materiales y humanos suficientes, no son negociables”.