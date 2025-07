10 años de construcción y una inversión millonaria, pero cometieron un error y los han despedido: el puente tiene una curva de 90 grados

El puente de los 10 años y los 2 millones de euros de India. (NDTV)

Es una gran chapuza. Informa The Indian Express, que cuenta esta historia que arranca en 2015, cuando se prometió. Pero no fue hasta el verano de 2018 cuando ingenieros del departamento de Obras Públicas de Madhya Pradesh (PWD) y de los Ferrocarriles de la India inspeccionaron la zona de Aishbagh, en Bhopal, con el objetivo de diseñar un puente que conectara varios barrios y minimizase los retrasos causados por los pasos a nivel. Hasta aquí todo bien.

El proyecto tenía cierta complejidad. Las partes acordaron que el puente debía tener una inclinación de 45 grados para adaptarse a la alineación de la carretera, pero empezaron a discrepar en otras cuestiones, lo que paralizó la licitación. En septiembre de 2020 volvieron a sentarse y una y otra entidad ajustaron el diseño, incorporando la futura línea de Metro Rail que atravesaría la zona. Ya se podía dar la luz verde.

Ejecutaron la obra donde no era

Pero, todavía con los trámites administrativos y técnicos avanzando, surgieron nuevos problemas. Era ya 2023, habían pasado cinco años. Antes del inicio de la obra, el PWD comunicó al Departamento de Ferrocarriles nuevos y no precisamente menores problemas. Estos no habían modificado sus propios planos y ejecutaron su parte de la obra en una ubicación incorrecta y bajo condiciones que no se habían acordado previamente.

Ante esta situación, se debió modificar una vez más el proyecto, pero ahora fue Ferrocarriles la que planteó el problema, tampoco pequeño, al PWD, recoge el mencionado The Indian Express: las secciones construidas por ambos departamentos formaban un ángulo cercano a los 90 grados, una solución que, a todas luces, no respondía a ninguna necesidad funcional ni ofrecía garantías de seguridad para el tráfico rodado.

Inauguración y ridículo viral

En esta ocasión no hubo una rectificación y las obras continuaron a pesar de las advertencias. Tras una década de planificación y cerca de 200 millones de rupias indias invertidas (unos 2 millones de euros), el nuevo puente fue inaugurado. El viaducto, de 648 metros de largo y 8,5 metros de ancho, estaba destinado a facilitar los desplazamientos de cerca de 300.000 personas cada día entre los barrios de Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar y la estación New Bhopal.

No habían pasado horas de su apertura cuando el puente ya era viral, objeto de la mofa generalizada. Se compartían imágenes de su insólita curva en ángulo recto, que podía hacer gracia pero no era otra cosa que un peligro para quien la transitara. La repercusión hizo reaccionar al Gobierno estatal y al propio Departamento Central de Obras Públicas (CPWD), cuyo ingeniero jefe justificó la solución adoptada alegando la limitación de espacio.

Tráfico rodado en India. (Reuters/Stringer)

Despidos y lección para el futuro

Según The Indian Express, estas explicaciones no convencieron al ejecutivo de Madhya Pradesh, y el pasado sábado el jefe de gobierno, Mohan Yadav, anunció medidas disciplinarias. Siete ingenieros, incluidos dos ingenieros jefes, han sido suspendidos de sus funciones y un subingeniero jubilado está siendo investigado por el mismo asunto. El responsable de la obra y el gabinete de consultoría encargados del diseño han sido igualmente vetados de futuras contrataciones.

En paralelo, el gobierno regional ha comunicado que el polémico viraje será modificado y el puente se ampliará en un metro, de modo que se mejore la seguridad y la fluidez del tráfico. Las autoridades no solo deben reconstruir la obra, sino también la credibilidad tras un fiasco que ha llevado mucho tiempo y dinero y que les ha dejado en ridículo mundial. Nadie supo detener lo que terminó siendo una realidad que por fortuna no se ha cobrado accidentes.