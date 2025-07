Un albañil con 10 euros en su cuenta bancaria gana un millón en un rasca y gana: “No supe qué hacer, así que lo metí en la guantera sin siquiera pensarlo”

Un albañil con 10 euros en su cuenta bancaria gana un millón en un rasca y gana (Pexels)

Adam López, un constructor de 39 años de Norwich, ha pasado de tener apenas unas libras en su cuenta bancaria a convertirse en millonario de forma repentina tras ganar un millón con un boleto rasca y gana de la Lotería Nacional del Reino Unido. El afortunado, que antes de su victoria tenía un saldo de £12,40 (unos 14,60 euros), ha visto su vida cambiar de la noche a la mañana.

Según ha narrado ante los medios, el boleto premiado lo adquirió en una tienda Premier de Reepham Road, en Norwich, durante una parada rutinaria. “Me detuve a comprar algo para beber y compré un rasca y gana al mismo tiempo”, explicó López al recordar cómo comenzó todo. La sorpresa llegó poco después, cuando raspó la tarjeta ya dentro de su coche: “Una vez en el auto, jugué al rasca y gana y cuando vi el millón de libras, no supe qué hacer, así que metí el rasca y gana en la guantera sin siquiera pensarlo”, ha narrado.

“Supe que también tenía que hacer realidad el sueño de mi madre”

Adam López tras ganar el millón de dólares con el Rasca y Gana (Allwyn)

Lejos de gritar o saltar de emoción, como podría esperarse, su reacción fue de pura incredulidad. “Siempre pensé que gritaría si alguna vez ganara un gran premio, pero cuando realmente sucedió, ¡me quedé atónito y en completo silencio!”, ha confesado López. Más tarde, compartió la noticia con su madre, Danica, y su padrastro, Andrew. “¡Fue un momento surrealista cuando la señora de la Lotería Nacional me confirmó que era millonario! ¡Mi madre se puso como loca de la emoción que sentía por mí!”, añadió.

La suma de dinero, que elevó su cuenta bancaria a £1.000.012,40, le ha permitido hacer realidad varios sueños. “¡Ver mi saldo pasar de £12,40 a £1.000.012,40 fue un momento de infarto!”, ha afirmado emocionado. Entre sus primeras decisiones estuvo la de cambiar la carretilla elevadora que solía conducir por un Range Rover Sport. Del mismo modo, aprovechó la oportunidad para tener un gesto con su madre, a quien regaló un Range Rover Evoque.

Además de acordarse de su madre, López también ha pensado en su padre, a quien “lamentablemente perdimos a mi padre hace ocho años”. Según ha expresado “siempre dijo que nos cuidaría y creo que de alguna manera esta victoria ha venido de él. Así que, cuando me regalé el coche de mis sueños, supe que también tenía que hacer realidad el sueño de mi madre", ha confesado. Y es que, “¡verla tan feliz al volante de su nuevo coche fue aún mejor que cuando supe que había ganado!”, ha asegurado.

Adam López y su madre tras ganar el millón de dólares con el Rasca y Gana (Allwyn)

López también ha reservado unas vacaciones familiares en Barbados para el próximo año y planea seguir viajando. “Ni en sueños me imaginé que me pasaría esto. Me siento muy afortunado. Tengo un presupuesto para divertirme, una olla para mimar a mis seres queridos y el resto lo estoy ahorrando para el futuro”, ha añadido.

“Planeo aprovechar este tiempo para disfrutar y ponerme en forma, ya que quiero viajar más el año que viene. El viaje a Barbados va a ser increíble y también espero visitar a mis amigos en Nueva York”, ha afirmado con mucha emoción. Incluso ha aventura que “quizás reserve un billete de primera clase, ya que siempre he querido girar a la izquierda en un avión. ¡Gracias a esta victoria, también puedo hacer realidad ese sueño!”, ha concluido.