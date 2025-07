¿Es legal que no te dejen pagar ‘a pachas’ en un restaurante? Un abogado explica por qué algunos bares exigen que la cuenta sea conjunta

Un hombre paga la cuenta en un restaurante (Montaje Infobae con imágenes de @xavi_abat y Canva)

La presencia de carteles en bares y restaurantes que advierten del cobro de un suplemento por pedir cuentas separadas sigue sorprendiendo a los clientes. “Muchos bares y restaurantes están empezando a emitir estas notitas”, explica el abogado Xavi Abat (@xavi_abat en TikTok), quien ha recibido numerosas consultas sobre la legalidad de esta práctica. Lejos de ser anecdótico, estas situaciones han generado inquietud entre quienes acostumbran a repartir los gastos cuando salen a comer en grupo.

Libertad contractual: la clave según la ley

Abat aclara que no existe ninguna ley específica que obligue a los restaurantes a ofrecer el pago de la cuenta por partes. “No hay ninguna ley. Nada se dice en el Código Civil”, señala. Las relaciones entre consumidores y establecimientos, explica, se rigen por los principios de la libertad contractual. Es decir, el local puede determinar sus condiciones siempre que las comunique previamente al cliente.

“La relación contractual entre las partes es libre. Cada establecimiento puede establecer lo que quiera”, afirma el abogado. Si el restaurante informa a sus clientes, por ejemplo mediante un cartel o al entregar la carta, de que si separan las cuentas se les cobrará un suplemento por gastos de gestión, el cliente, al consumir, estaría aceptando esas condiciones.

Aviso previo como requisito imprescindible

Uno de los aspectos que recalca Xavi Abat es la obligatoriedad del aviso previo. “Si el restaurante, el establecimiento, avisa de este cobro, hay una oferta contractual y tú accedes, tú lo ves y aceptas. Te lo tienes que comer en todos los sentidos”, afirma. El consumidor, al permanecer en el local y consumir con conocimiento del recargo, está dando su consentimiento implícito a esas condiciones.

De esta manera, aunque a muchos les pueda parecer una práctica “cuestionable”, en palabras de Xavi Abat, la legalidad de este suplemento es firme si existe aviso previo y el cliente decide consumir igualmente.

¿Y si no hay aviso? Los derechos del consumidor

La situación cambia si el local no advierte previamente sobre la negativa a dividir la cuenta o sobre la aplicación de un suplemento. Xavi Abat concluye que en ese caso el cliente sí puede reclamar: “Si tú vas a un restaurante y al final de comer no te dejan pagar por separado, como no has estado avisado, como no has tenido opción de negociar esto, pues te puedes oponer y puedes exigir que tú quieres pagar por separado”.

Además, el abogado propone que, ante la ausencia de aviso, se puede presentar una reclamación o incluso negarse a abandonar el establecimiento hasta que se permita el pago individual. “Podrías presentar una queja o plantarte ahí hasta que te dejen cobrar por separado”, afirma.

Lo que argumentan los restaurantes

La justificación habitual por parte de los locales para el cobro de estos suplementos, según los mensajes que los seguidores han enviado a Abat, es el gasto en terminales de pago (TPV) y el tiempo extra que supone para el personal separar cuentas. Ante esta explicación, Abat reconoce que, aunque el razonamiento empresarial pueda resultar discutible, “esto es legal”.

Xavi Abat zanja la cuestión recordando que los contratos tácitos entre consumidores y establecimientos se aceptan al consumir, pero siempre y cuando la información sea visible y conocida. Ante la duda, la mejor opción es preguntar antes de sentarse a la mesa.